人行低息貸款 促金融機構買內房債

報道引述其中兩名消息人士稱，相關計劃有可能於未來數周推出，息率將較目前市場指標利率低。人行冀望透過有關計劃，增加金融機構購買內房在岸債券的誘因，同時借此向市場發出正面信號，以提振目前市場對內房行業的信心。不過消息人士稱，暫時未知計劃的確實利率及條款內容。人行暫時未有對路透社的報道作出回應。

息率將較市場指標利率低

包括人行在內，內地監管機構連月推出支持內房行措施，先後推出「16招」及發出「第二支箭」，解決內房融資難問題，如人行支持包括民營內房的民企發債2500億元（人民幣，下同）；周二內地傳媒亦報道人行擬向6家商業銀行推出2000億元「保交樓」貸款支持計劃，為商業銀行提供零成本資金，鼓勵銀行支持「保交樓」相關工作。近日亦傳來多家國有大銀行與多家國營、民營內房簽署戰略合作協定，批出以千億元計的授信額度，至周四晚止，已披露的意向授信額度便合計達1.257萬億元。

有不少分析都認為，要內房行業回復健康發展，最重要仍是市場長遠對內地樓市回復信心，買家重新入場，令發展商現金流回復正常周轉。