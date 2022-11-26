人行降準0.25百分點 分析料作用微 放水5000億 大銀行存準率15年最低

明報記者 蕭嘉聰

是次降準後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.8%，料可釋放長期資金5000億元。人行稱，今次降準目的包括保持流動性合理充裕、貨幣信貸總量合理增長，落實穩經濟一攬子政策措施，加大對實體經濟的支持，支持有效提經濟質量，並達至合理增長；又稱是次降準可降低金融機構資金成本每年約56億元，通過金融機構傳導，將可促進降低實體經濟綜合融資成本。

澳新：內房問題在於需求弱

人行近日已積極推出「16招」、「第二支箭」等多項措施救內房。澳新銀行首席經濟學家楊宇霆認為，市場早已預期再次降準，今次只降25點子、釋放5000億元長期資金只是「最低消費」，因單是內地每月新增貸款已達5000萬億至1萬億元，相信對內地經濟實質幫助不大。如要加大力度支持經濟，至少降50點子甚至100點子才更合適。他又指，現時內房最大問題在於缺乏需求，今次降準只能給予銀行信心支持內房「保交樓」計劃，然而需求仍未有改善。不過人行降準可為市場帶來信號，意味下月中公布的5年期貸款市場報價利率（LPR）將頗大機會出現下調。

星展：再降準空間有限

星展香港高級經濟師周洪禮稱，降準後大型金融機構的存款準備金率將回到2007年水平，未來再降準空間有限，相信是次降準是補回12月到期的中期借貸款便利（MLF）資金回籠操作，惟現時並非資金沒有流動性，只是需求較弱，相信12月下調LPR機會不大。

大行高盛發表報告，認為是次降準對流動性的影響仍要視乎人行日後於MLF操作，今年底至明年初將有大量MLF到期，某程式抵消了是次降準的效果。