經濟

香港地產

山水盈破4個月悶局 4038萬沽洋房

【明報專訊】新盤市場持續淡靜，踏入11月底，本月新盤市場累錄約210宗成交，與上月全月355宗水平仍有距離。不過，個別新盤於淡市下錄得大額成交。路勁（1098）旗下元朗錦田北現樓山水盈，相隔4個月再錄一手成交，成交紀錄冊顯示，最新招標售出洋房5號，實用面積2155方呎，3房3套間隔，另連105方呎平台、1109方呎花園、及230方呎天台，成交價4037.9萬元、實呎18,737元。

利奧坊．壹隅推冬季折扣優惠

資料顯示最新成交單位曾為示範單位，附裝修家具，故呎價較今年7月售出洋房8號實呎17,423元高約7.5%。山水盈至今累沽328伙，佔全盤331伙逾99%，套現逾43.7億元。

此外，市況淡靜下，部分發展商新增折扣吸客。恒地（0012）旗下、樓花期長約18個月的大角嘴利奧坊．壹隅，累售210伙，佔全盤614伙約34%，套現逾13億元。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，利奧坊．壹隅推出冬季節日優惠，由11月28日起，買家可享樓價1%「冬季折扣」優惠，另推出「冬季傢俬津貼現金回贈」優惠，購買指定標準單位之買家，可獲樓價2%或3%現金回贈。

Park Peninsula命名「海灣半島」

發展商近日着力為已推出項目進行軟銷，其中由9大發展商合組的「啟德跑道區私人發展有限公司」，昨日為啟德跑道區Park Peninsula的中文名稱命名為「海灣半島」，並公布項目標誌。該公司表示，「海灣」意指在這個全新綜合多元化地段，集休閒娛樂、體育、酒店旅遊、商業及住宅功能於一體，倚傍優美的維港海岸線，坐擁維港兩岸海景；「半島」則形容三面環海的獨特地形，突顯位處海中央的優勢，與英文名稱「Park Peninsula」互相呼應。目前已推出市場、並隸屬海灣半島一部分的項目，僅得會德豐、恒地（0012）等牽頭的MIAMI QUAY I，市場預計，該項目或緊隨海灣半島命名後公布新銷售部署。

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