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經濟
2022年11月25日星期五
張兆聰 技術取勝
投資策略
對冲基金沽空港元 賭聯匯脫鈎 金融大鱷輪流狙擊 金管局：不會改制度
3個月拆息升破5.2厘 借貨做淡成本增
內銀1.2萬億授信力撐 內房股急升
證監會：「唱高散貨」集團懷疑主腦被檢控
英之傑代理長汽ORA電動車
惠譽：內地明年GDP預測4.5% 動態清零內房對外貿易 成主要挑戰
恒指連升兩日 成交不足900億 1個月最低
新股回暖 力勤招股集資最多46億
周大福中期純利跌7% 疫情拖累 內地澳門同店銷售挫
靠出售物業收益 時間廊母企轉盈
波司登中期按年多賺15%
獲政府補貼 進智公交中期多賺6.3倍
Alphabet加入瘦身 傳裁萬人 削減開支 績效墊底員工遭開刀
Switch新遊戲3日售逾千萬套 破紀錄
Twitter百大廣告客走一半
肯德基傳奇總裁逝世
張兆聰：水泥股跟升內房 可小注短炒
徐風：大鱷狙擊港元 金管局捍衛聯匯能力趨弱
植耀輝：半導體行業嚴峻 反顯台積電優勢
方保僑：宜官商合作培訓科技人才
技術取勝：國泰止跌回穩機會大
盧駿匡：牛一待確認 分段吸盈富
周顯：加密貨幣不等於虛擬貨幣
湯文亮：成交量倘大增 代理不會要求減辣
泰旅遊業復蘇 帶動樓市回暖
業界提醒勿貪平 最好持有逾5年
新盤速遞
波斯富街舖呎價6萬 不足1年跌四成 昔日屢誕舖王 盛滙基金半億入市
長江中心獲承租 共享工作間疫下租全層
美孚頂層無𨋢戶 呎價跌穿9000元
市建局賢居里項目收7份標書
山水盈破4個月悶局 4038萬沽洋房
技術取勝：國泰止跌回穩機會大
【明報專訊】龍湖可挑戰25元以上（圖）
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