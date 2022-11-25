徐風：大鱷狙擊港元 金管局捍衛聯匯能力趨弱

對比Kyle Bass，Bill Ackman的來頭更大，他在2015年曾被《福布斯》稱為「小巴菲特（Baby Buffett）」，他現時管理資產值超過100億美元的潘興廣場資本管理公司（Pershing Square Capital Management），但截至今年第三季度，公司僅持有6隻美國股票，包括消費用品股勞氏（LOW）、奇波雷墨西哥燒烤（CMG）、餐飲品牌國際（QSR）、希爾頓酒店（HLT）、加拿大太平洋鐵路（CP）及The Howard Hughes（HHC），可見其投資風格與巴菲特集中持股相似。

不過，Bill Ackman的投資理念卻比「股神」更進取，除了尋找具護城河及被市場低估的股票外，也會集中持股，並深度參與公司營運、改善公司，甚至會沽空股票，屬於激進型投資者。為人熟悉的是，他認為康寶萊（HLF）的業務模式與「種金騙案」類似而大手沽空，最終慘輸5億美元。不過他在2019年大顯神通，基金錄得58.1%淨回報，而在2020年疫情期間沽空美股避險，淨賺26億美元，並趁低價買入大量美股，結果全年再錄得70.2%淨回報。

遠期認沽期權做淡港元 波幅擴大即賺

百億基金話事人高調唱淡港元，且用相對成熟的遠期認沽期權做淡，在投資角度上算是合適的策略。因為港元受聯繫匯率限制，兌美元波幅只會在7.75至7.85之間上落，做淡成本不高，而且香港政府不斷「拍心口」保證聯匯制度保持不變，大行也願意出售有關期權與對冲基金「對賭」賺期權金。只要港元受到衝擊，波幅擴大，Bill Ackman就可以大賺一筆離場。

港背靠祖國 可向人行借錢「打大鱷」

所以，大鱷看淡港元的核心問題，是到底香港政府還有多少「銀両」捍衛港元穩定。

事實上，香港一直以高外匯儲備聞名於世，加上背靠全球持有最多美債的國家中國，雙方也簽署了貨幣互換協定（Currency Swap），即使香港美元短缺，也可以立刻向人民銀行籌借美元「打大鱷」。因此，要港元大幅貶值似乎極為困難。

然而，一個不容忽視的事實，是香港的外匯儲備資產正在下降。據金管局披露的數據顯示，由2021年初香港外匯儲備資產由3.8萬億元，跌至今年9月約3.3萬億元，減少超過5000億元，外匯儲備為香港貨幣基礎的1.7倍，是自金管局2004年公布外匯儲備數據以來最低的比例。該數據愈低，反映港元佔比較高，一旦大鱷再不斷大額借入港元並沽出，金管局要捍衛港元的難度會加大，港元更有機會跌穿7.85的水平。

外匯儲備資產續跌 捍衛港元難度增

外匯儲備資產下跌的原因，一是美國加息，資金重回美國，令港元資金成本上升。過去金管局推出的票據不再吸引，當票據到期後，銀行拿走資金補充營運資本，令外匯儲備下跌。另一原因是今年股債雙殺，外匯基金表現不佳，今年第一季及第二季分別錄得488億元及954億元虧損。最後是財政赤字，財政儲備存款由2020年高達1.2萬億元，減少至今年9月僅得7000億元，3個原因都令外匯儲備縮水，減弱港府捍衛聯繫匯率的能力。

習慣了聯繫匯率的香港，難以想像港元匯率突然大幅浮動，對資產價格及國際金融中心的地位有多大的影響。然而，隨着外匯儲備資產持續下跌，加上連年財赤，金管局捍衛港元的聲明，也會愈來愈弱。一旦市場失去信心，就是下一次金融風暴的開端。

[徐風 隨風投資]