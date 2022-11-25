【明報專訊】將肯德基家鄉雞（KFC）打造成全球知名連鎖快餐集團的美國傳奇企業家布朗（John Y. Brown Jr.）逝世，終年88歲。布朗的親友發聲明悼念，形容他「對生活充滿熱情」。布朗除了是著名企業家，也曾是NBA球隊老闆，並當選肯塔基州州長。美國全國州長協會的數據指出，他在1979至83年擔任州長期間，為肯塔基州帶來「創紀錄」的商業活動，並將該州預算減少20%以上。
曾做州長NBA球隊老闆
不過他擔任州長時，美國正值高通脹和經濟衰退，他最終無緣連任。2009年，哈佛商學院評選布朗為20世紀美國頂尖商業領袖之一，與迪士尼創辦人華特迪士尼、微軟創辦人蓋茨等並列。
1964年，布朗看好特許經營快餐的潛力，與商業伙伴斥資200萬美元，向KFC創辦人桑德斯上校（Colonel Harland Sanders）購入家鄉雞業務，並擔任KFC總裁，積極拓展海外版圖。1971年，KFC賣給了烈酒商Heublein，雙方進行價值2.75億美元的股票互換，而布朗獲得了近2100萬美元的Heublein股票。1979年，布朗迎娶了前美國小姐喬治（Phyllis George），並代表民主黨當選肯塔基州州長。