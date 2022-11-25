曾做州長NBA球隊老闆

不過他擔任州長時，美國正值高通脹和經濟衰退，他最終無緣連任。2009年，哈佛商學院評選布朗為20世紀美國頂尖商業領袖之一，與迪士尼創辦人華特迪士尼、微軟創辦人蓋茨等並列。

1964年，布朗看好特許經營快餐的潛力，與商業伙伴斥資200萬美元，向KFC創辦人桑德斯上校（Colonel Harland Sanders）購入家鄉雞業務，並擔任KFC總裁，積極拓展海外版圖。1971年，KFC賣給了烈酒商Heublein，雙方進行價值2.75億美元的股票互換，而布朗獲得了近2100萬美元的Heublein股票。1979年，布朗迎娶了前美國小姐喬治（Phyllis George），並代表民主黨當選肯塔基州州長。

（綜合報道）

[國際金融]