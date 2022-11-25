Twitter百大廣告客走一半

遭福士暫停付費項目

德國福士車廠（Volkswagen）（德：VOW）發言人表示，旗下所有品牌已暫停Twitter所有付費活動，直至另行通知。福士旗下的奧迪（Audi）更已於本月1日起停止發帖。此前幾乎每天發帖。全球最大廣告買家Group M早前將Twitter列為「高風險」廣告平台，不建議客戶在該平台買廣告位。美國驚慄小說作家史提芬京（Stephen King）周二嘲諷道，Twitter可能在不久將來，只剩下美國前總統特朗普的金主、枕頭製造商My Pillow打廣告。

不過，這無礙馬斯克繼續改革Twitter。他周四在Twitter發起民調，就應否「特赦」所有被封禁的Twitter帳號徵詢民意。截至昨晚，七成投票者支持恢復被封禁的帳號。馬斯克此前已按民調結果，恢復特朗普的帳號。

（綜合報道）

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