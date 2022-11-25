Switch新遊戲3日售逾千萬套 破紀錄

賣出的1000萬套遊戲當中，405萬套在日本賣出，打破了《斯普拉遁3》（Splatoon 3）於9月發售時，在日本創下3天賣出345萬套的銷量紀錄。

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行業分析師Serkan Toto向彭博社稱，這銷售紀錄並不令人意外，因為寶可夢品牌似乎是無敵的，「有趣的是，這遊戲雖然有程式漏洞及性能問題，但忠實粉絲並不介意」。Metacritic網站的遊戲評論家對這遊戲的評價大致正面，給予其76/100的平均分數，不過一般玩家對其評分僅為2.9/10。

此外，SONY（美：SONY）亦公布，為PlayStation推出的遊戲《戰神：諸神黃昏》（God of War Ragnarok），推出首周全球累積銷量達510萬套，創PS自家遊戲歷來最快的銷售紀錄。

（綜合報道）

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