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Alphabet加入瘦身 傳裁萬人 削減開支 績效墊底員工遭開刀

【明報專訊】科技企業裁員潮持續，Google母企Alphabet（美：GOOG）傳出可能裁減1萬名績效墊底的員工。科技新聞網站The Information的消息稱，Google的主管級人員被要求利用新的績效管理系統，對員工的績效進行排名，排名最低的6%員工，相當於全公司接近18.7萬員工當中的1萬人，可能在明年初面臨裁員。相比以往的績效管理，主管只會將績效最低的2%員工列出。此外，新系統還可能作為避免向員工發放獎金，以及股票獎勵的依據。

面對市場環境轉弱，Alphabet急需削減開支，並推出了新的績效排名及表現提升系統，令員工憂慮如果被評定為表現不佳，可能會面臨裁員。Alphabet方面表示，該系統是為了協助員工的職業發展，讓員工定期收到關於其表現的反饋。Alphabet採用5分制評級標準，為避免評級出現員工預期以外的不快情况，管理層在作出較低的評分前，須提供意見支援，讓員工有機會在年度審查前改善表現。

遭投資者質疑人工太高

激進投資者霍恩（Christopher Hohn）旗下TCI Fund Management此前致函Alphabet，質疑其僱用太多員工，不符合當前的環境需要，且薪酬條件亦高於其他科技巨頭。TCI表示，根據呈交美國證交會（SEC）的文件，Alphabet員工去年的薪酬中位數為295,884美元（約230萬港元），較微軟高出近七成。與美國最大的20家科技公司相比，Alphabet的薪酬更高出153%。

在截至9月底的第三財季，Alphabet收入按年僅升6％至691億美元，是新冠疫情爆發以來，首個增速低於10%的季度。此外，純利按年大跌27％至139億美元，使其削減開支的壓力增加。Alphabet行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）早前表示，希望公司的效率可提高20%，暗示可能裁員。

Alphabet此前表示，將在今年第四季放慢招聘。近期Facebook母企Meta（美：META）、剛被私有化的Twitter等已大幅削減人手。今年迄今，美國科技企業及初創已裁員超過13.5萬人。

多數儲局官員支持放慢加息

美國昨天感恩節假期休市。聯儲局在香港時間周四凌晨公布的11月會議紀錄顯示，官員預期美國明年經濟衰退的可能性，與他們預期增長疲軟的基本情境發生的可能性「幾乎相同」，是聯儲局首次暗示衰退的可能性達到五成。

多數聯儲局官員認為，接下來應放慢加息步伐。他們在下月會議可能會把加息幅度收窄至半厘。

（綜合報道）

[國際金融]

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