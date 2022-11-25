周大福中期純利跌7% 疫情拖累 內地澳門同店銷售挫

明報記者 蕭嘉聰

周大福昨收市升0.52%，報15.46元。集團中期營業額按年升5.3%至465.35億元；內地業務營業額按年增加6.2%至409.27億元，佔總體營業額87.9%；港澳及其他市場中期營業額則按年跌0.5%。

集團稱，香港疫情平穩，社交距離措施逐步放寬，派發第二期消費券亦有助提振零售氣氛，加上本地需求穩定，同店銷售錄得15.1%增長；澳門則受疫情打擊，收緊防疫措施令旅客人流減少所致，但隨着7月放寬疫情措施已有所改善，同店銷售下跌31.8%。

集團預料，香港市場隨着婚嫁首飾積壓的需求得以釋放，加上及社交距離措施逐步放寬，將帶動下半財年的增長，不過港澳市場出現明顯復蘇仍要取決於通關進度，短期內將繼續密切監察店舖的盈利能力，並嚴格控制成本。

港需求釋放 帶動下半財年增長

集團又稱，現階段會維持審慎成本控制策略，應對短期的各種挑戰，中期而言經濟及消費逐漸好轉將繼續推動業務增長。此外，內地低線城市的婚嫁首飾市場尚待進一步開拓，集團已準備捕捉相關機會。

截至今年9月底止，集團共經營6948個零售點，其中內地淨增加933個周大福珠寶零售點；香港共經營72個零售點，較3月底減少4個，主要位於旅遊區，以提升營運效率。

集團期內毛利率為23.6%，按年跌0.8個百分點，經調整後的毛利率為22.4%，按年跌1.1個百分點，主要因批發業務及黃金首飾及產品佔比增加所致，主要經營溢利期內亦跌2.7%至43.49億元。

此外，集團亦公布截至11月18日的第三財季經營數據，期內整體零售值按年跌2.3%，當中內地業務零售值跌4%，港澳及其他市場升11.4%。同店銷售方面，內地同店跌21.3%；港澳及其他市場升19.1%。