新股回暖 力勤招股集資最多46億

昨日多隻半新股的股價上升，當中多想雲、飛天雲動（6610）、健世科技（9877）和數科集團在內的4隻半新股升超過一成，收報0.62元、4.96元、38.25元和0.49元。飛天雲動和健世科技累計表現較好，累計增長逾一倍和三成半。

凌雄科技（2436）昨日首掛表現反覆，最低跌至6.96元，尾市抽升最高衝上7.95元，收報7.8元，較招股價7.6或升2.63%。每手300股，未計交易費帳面賺60元。

凌雄科技首掛尾市抽升 每手帳賺3%

新股和半新股市場似見好轉，帶動愈來愈多公司加快尋求上市步伐。

繼商湯（0020）、快狗打車（2246）後又有科技園出身的公司業聚醫療遞交招股書並計劃上市，招股書顯示，公司是醫療器械製造商，主要生產俗稱「通波仔」手術的器械，旗下產品在中國、歐美和日本等地銷售。

醫療器械製造商業聚醫療申上市

業聚醫療未經審計財報顯示，在過去3年收入持續上升，純利在2019和2020年間維持升勢，但2021年由盈轉虧，主要期間可轉換可贖回優先股錄得公允值虧損，至2022年首6個月期間再錄逾800萬美元純利。

明報記者

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