惠譽：內地明年GDP預測4.5% 動態清零內房對外貿易 成主要挑戰

明報記者 方楚茵

費安德指出，因「動態清零」令經濟和商業的不確定性上升，對消費者信心和就業的溢出效應顯著、短期內真正開放後或對經濟產生破壞性影響；長期而言亦對商業環境穩定性的看法或不斷變化。房地產方面，由於未現明顯復蘇迹象，對GDP增長影響顯著；短期內政策鬆動會給予房企暫時的喘息空間；長期而言，房地產行業未來或邁向準公用事業形式。

倘中央再「大水漫灌」 或再下調評級

費安德認為，經濟增長的程度並不是驅動惠譽調整中國評級的關鍵因素，更認為一至兩年的低GDP並無問題。惠譽反而更看重中國在低GDP或下行周期時，是否會再次「大水漫灌」，如再次以貨幣政策「放水」支持經濟，將對中國評級產生負面影響。

至於國務院總理李克強日前主持召開國務院常務會議，會議提出適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。對於李克強預告降準，高盛及摩根大通均認為，根據過去經驗可能未來數日人行會宣布降準。

高盛指出，內地疫情擴散導致經濟增長出現下行壓力，總理提出需要降準，符合該行對年底前降準25個基點的預測。摩通則估計，人行將降準25個基點，向銀行體系注入6000億元人民幣流動性。

內地華泰證券及中金公司均認為或降準25至50個基點，有望釋放5000億至1萬億元人民幣，而華泰指後續進一步降準可能性不大。

高盛摩通料人行將降準25個基點

在中國前景不明朗下，有投行亦下調明年經濟增長預測，當中野村將中國今年經濟增長預測由2.9%小幅下調至2.8%，明年的預測由4.3%下調至4%，主要由於新冠病例的增多可能會使決策者不願迅速放鬆防疫管控措施，從而出現「進退交錯」的情况。

ING：內房改善 明年GDP回升至5.3%

不過，ING銀行預計內地2022年全年經濟增長3.3%，明年經濟增速將回升至5.3%。該行大中華經濟師彭藹嬈表示，最近內地有關當局已容許房地產開發商進行較多的再融資，同時沒有再提及「三條紅線」，這或可解讀為政府現時着眼點在於如何讓房地產開發商渡過眼前的難關。該行預期隨着房地產發展商的流動性得以改善，明年出現爛尾樓的機率將下降。