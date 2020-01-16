英之傑代理長汽ORA電動車

「一換一」售價25萬

據ORA官網顯示，該品牌於2018年成立，ORA電動車主打年輕及女性市場，車款設計具復古感。羅浩堅表示，長城汽車在內地屬大型、有實力的車廠，長城汽車一直積極拓展海外市場，香港亦成為目標地區，加上港府資助下推動電動車換車潮，看好內地電動車品牌在港的需求，因此引進ORA的兩款型號。王卓垣表示，ORA電動車原價約40萬元，屬性價比較高的歐洲車款，代理服務範圍包括品牌管理、銷售和售後服務。王卓垣又表示，ORA已於元朗YOHO MALL開設期間限定店，接受優先預定。

羅浩堅表示，受全球宏觀經濟不穩和內地疫情多變影響，今年銷車情况有所回落，但隨着市場逐步穩定，加上電動車熱潮帶動，相信明年市况會更好。各地業務表現方面，羅表示，目前香港和新加坡佔比較高，其次則是歐洲市場。他續稱，現時英之傑在香港商用車市佔具優勢，的士銷售市佔超過九成，小巴約七成，輕型貨車約五成；私家車銷售約兩成，代理豐田、凌志、Land Rover等車廠。