接管人5億放售利邦相關人士美銀全層

第一太平戴維斯指出，上述物業為美國銀行中心23樓全層連三個車位，最新獲接管人委託放售，意向價5億元，每呎叫價約3.6萬元。

該物業原於2018年7.018億元易手，呎價約50,562元，登記買家為恆成國際發展有限公司，董事為利邦控股一眾董事。物業總面積約13,880方呎，將連3個車位同時出售。

武夷相關人士逾3億收購鳴鳳街舊樓

另旺角道33號凱途發展大廈5樓及20樓全層，面積合共6200方呎，上月底共以4800萬元（每層2400萬元）售出，呎價約7742元，原業主為裕泰興家族成員羅守輝及有關人士持有，2017年先後共以5456萬元購入，持貨5年，帳面蝕約656萬元或12%，買家分別以Billion Gain Limited及Joyful Progress Limited作登記，董事同為煌府婚宴專門店集團主席陳首銘。

此外，資料顯示，黃大仙鳴鳳街43至53號永華樓，新錄14個住宅及3個舖位成交登記，收購價涉約1.43億元，以住宅實用440至460方呎計，實呎約1.5至1.8萬元，買家以港偉投資有限公司作登記，董事包括黃立民、張斌，為武夷集團相關人士。

市場消息指出，項目獲該財團全數收購，總價約3.2億元。