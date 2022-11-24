接管人5億放售利邦相關人士美銀全層

【明報專訊】核心區甲級商廈身價大跌，原由利邦控股（0891）或相關人士2018年以逾7億元購入的金鐘美國銀行中心全層單位，最新淪為銀主盤，並由接管人於市場上叫價約5億元放售，叫價較4年前購入價低逾2億元。
第一太平戴維斯指出，上述物業為美國銀行中心23樓全層連三個車位，最新獲接管人委託放售，意向價5億元，每呎叫價約3.6萬元。
該物業原於2018年7.018億元易手，呎價約50,562元，登記買家為恆成國際發展有限公司，董事為利邦控股一眾董事。物業總面積約13,880方呎，將連3個車位同時出售。
武夷相關人士逾3億收購鳴鳳街舊樓
另旺角道33號凱途發展大廈5樓及20樓全層，面積合共6200方呎，上月底共以4800萬元（每層2400萬元）售出，呎價約7742元，原業主為裕泰興家族成員羅守輝及有關人士持有，2017年先後共以5456萬元購入，持貨5年，帳面蝕約656萬元或12%，買家分別以Billion Gain Limited及Joyful Progress Limited作登記，董事同為煌府婚宴專門店集團主席陳首銘。
此外，資料顯示，黃大仙鳴鳳街43至53號永華樓，新錄14個住宅及3個舖位成交登記，收購價涉約1.43億元，以住宅實用440至460方呎計，實呎約1.5至1.8萬元，買家以港偉投資有限公司作登記，董事包括黃立民、張斌，為武夷集團相關人士。
市場消息指出，項目獲該財團全數收購，總價約3.2億元。