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經濟
2022年11月24日星期四
張兆聰 技術取勝
投資策略
領展發33億可轉換債 年利率4.5厘 稱用於現有債項再融資 股價挫半成
頻密收購 遇上加息周期
恒指成交跌穿千億 科網股領升
Naspers擬出售騰訊分派美團股份
「辣條」生產商衛龍傳最快周四招股
工銀亞洲集友逆市減封頂息搶按揭
李克強主持國常會：適時降準
小米上季收入純利表現勝預期 總裁王翔：明年初庫存回復至健康水平
龍湖美的置業金輝獲支持發債
眾安銀行伙Wise推國際匯款服務
石藥首3季純利升逾3% 成藥業務帶動收入增長
澳門新賭牌或下月初揭盅
謝瑞麟中期少賺29% 不派息
證監：法庭命令香港宏僑向客戶賠償
客戶資產持續外流 瑞信料本季蝕16億美元
Tesla擬亞洲再建超級工廠 與尹錫悅視像通話 馬斯克稱韓為首選地點
觀望儲局會議紀錄 美股早段向上
FTX成創辦人「私人領地」 律師：大量資產或被盜
張兆聰：發債股價受壓 領展趁低吸
徐風：曼聯班主割愛或因油價高企
技術取勝：匯控10天線附近可入市
周顯：台積電恐變美積電
湯文亮：代理點解要唱淡樓市？
長實3盤擬明年登場 涉近2500伙 郭子威料樓市明年下半年轉勢 推港島南岸3期
港人首置盤料2年後推 洋房或八折售
新地奪安達臣商業地呎價2684元 3個月平逾半
朗譽明日首開示位予公眾參觀
接管人5億放售利邦相關人士美銀全層
豫豐花園3房538萬沽 4年半實蝕12%
葉創成：瑞信邵志銘：內房港地產股不值博
看好美國瑞士地產股
技術取勝：匯控10天線附近可入市
【明報專訊】中糧包裝仍可逢低收集（圖）
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