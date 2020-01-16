FTX成創辦人「私人領地」 律師：大量資產或被盜

FTX因被揭財政不穩而於早前被客戶擠提，面對高達80億美元（約624億港元）的資金缺口，最終申請破產保護。目前司法程序正釐清債權人可從FTX的資產，追回多少欠款，以及FTX向關聯機構Alameda Research借出的數十億美元，是否涉及挪用客戶資金。根據布朗利提交的資料，FTX除了將大量資金轉移給Alameda，又將資金花在與業務無關的投資，例如在FTX總部所在的巴哈馬，購入總值約3億美元的房產，包括FTX管理層使用的豪宅和度假屋。

揭FTX花3億美元買房產

布朗利指出，在FTX於11月11日申請破產保護前數小時，SBF曾向律師團隊，以及在史丹福大學法學院擔任教授的父親Joe Bankman徵詢意見。不過SBF周二向員工致道歉信，對申請破產保護表示後悔，聲稱自己在簽署破產文件後約8分鐘，就有價值數十億美元的潛在融資興趣湧現，或有機會挽救FTX。

不過，SBF在信中亦承認，Alameda過度借貸，是導致FTX倒閉的原因。他表示，自己沒有意識到保證金倉位的詳情，也沒有意識到資產價格連環崩跌帶來的風險。

紅杉罕有致歉 因FTX蝕1.5億美元

他透露Alameda今春向FTX借入20億美元，當時有價值600億美元抵押品作後盾，然而隨着市場崩跌，在FTX破產前，相關抵押品價值只剩90億美元，相關負債則漲至80億美元。他認為是自己錯判槓桿風險，導致情况失控，但他未有回應FTX是否挪用客戶及公司資金。

《華爾街日報》引述知情人士稱，風投機構紅杉資本在電話會議，就其向FTX投資的1.5億美元被全數撇帳，向其基金投資者致歉，並承諾將改進未來的盡職調查程序。這是紅杉資本罕有的道歉。該公司一直被視為風投行業的典範，投資門檻很高。

（綜合報道）

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