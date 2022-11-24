客戶資產持續外流 瑞信料本季蝕16億美元

傳瑞信中國裁1/3投行員工

瑞信指出，由於客戶信心降低，財富管理基金將進一步出現資金流出。截至11月11日，淨資產外流規模約為第三季度末管理資產的6%。當中財富管理領域的資金流出已從10月首兩周的高位大幅下降，估計約估到第三季度末管理資產的10%。

經歷連番管理失誤後，瑞信正進行全面改革，計劃將重心轉至私人銀行業務。為削減支出，該行將於周三尋求股東批准籌集約40億瑞郎資本，並於季內開始裁員2700人，目標至2025年裁員9000人。

稱繼續退出非核心業務

該行預計，由於存款減少及管理資產減少，將對銀行的淨利息收入和財富部門的費用收入產生負面影響。第四季度將產生2.5億瑞郎的重組費用以及軟件和房地產減值損失。不過，該行稱，實際業績將取決於許多因素，包括今年餘下時間的表現，繼續退出非核心業務、商譽減值，以及其他資產出售等。

路透社昨日報道，瑞信已在中國裁減三分之一的投行員工和近半的研究人員。該行於其持51%股權的瑞信證券（中國）裁減20名投資銀行部僱員及10名研究部僱員。消息人士指出，此舉為瑞信整頓全球業務的一部分。就有關報道瑞信發言人不予置評。