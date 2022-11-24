經濟

龍湖美的置業金輝獲支持發債

【明報專訊】內地拯救樓市政策開始密集落地，本月8日人行發出「第二支箭」，要求中國銀行間市場交易商協會推進並擴大民營企業債券融資支持工具，支持含民營內房的民企發債2500億元（人民幣，下同）後，事隔僅半月交易商協會公布，收到近百家民營房企增信業務意向，而在「第二支箭」的政策框架下，發出對龍湖（0960）、美的置業（3990）、金輝集團（9993）3家民營房企發債信用增進函，擬首批分別支持3家企業發行20億元、15億元、12億元中期票據，後續將根據企業需求提供持續增信發債服務。

交易商協會表示，截至目前中債增進公司已通過公開業務郵箱，收到近百家民營房企增信業務意向，正按照相關機制積極推進業務開展。該會指出，前期交易商協會組織中債增進公司開展增信支持民營房企發債工作，完成增信項目十多單，在已出險房企和相對健康房企之間建立風險防火牆，促進改善市場預期。

3民營房企發行共47億中期票據

是次對龍湖等3家民營房企出具信用增進函，是「第二支箭」延期並擴容政策實施後首批信用增進業務，標誌着政策框架下增信項目的快速紮實落地，該會後續會在人行指導下，將組織中債增進公司繼續積極推進「第二支箭」實施，保持房企債券融資穩定，促進房地產市場平穩健康發展。

此外，擁有國企背景或被列為「示範房企」的內房股再融資仍具備優勢。根據內地媒體報道，萬科（2202）分別獲得中行（3988）及交行（3328）各提供1000億元的意向性綜合授信額度；交行亦同時向美的置業提供200億元的授信額度；另外，工行（1398）亦將於近期與龍湖、碧桂園（2007）等簽署銀企戰略協議，提供數百億元意向性授信額度。

交易商協會:收近百民營房企增信意向

此前，內地亦要求商業銀行方面發揮「頭雁」作用，並由人民銀行向6家商業銀行推出2000億元「保交樓」貸款支持計劃，為商業銀行提供零成本資金，以鼓勵銀行支持「保交樓」相關工作等。

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