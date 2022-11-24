工銀亞洲集友逆市減封頂息搶按揭

H按鎖息上限最低降至2.875厘

本報記者致電兩家銀行查詢，工銀亞洲職員表示，H按貸款額400萬元以上，鎖息上限由最優惠利率P減2.5厘，下調至P減2.75厘，以該行P為5.625厘計算，實際鎖息由3.125厘下調2.875厘。貸款額300萬元以上至400萬元維持實際鎖息3.125厘，現金回贈為1.9%至2.1%。

集友銀行職員表示，H按貸款額300萬元以上的申請，鎖息上限由P減2.25厘，下調至P減2.5厘，以該行P為5.375厘計算，實際鎖息由3.125厘減至2.875厘。現金回贈為1.9%至2.1%。貸款額300萬元以下則維持實際鎖息3.125厘；現金回贈為0.7%。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，目前市場按息介乎2.875厘至3.375厘，新做按息差距達0.5厘，若以貸款額500萬元，年期30年計，每月供款差距達6.6%。她預計會吸引按揭客戶流向較低按息銀行，建議用家可因應自身所需按揭額比較銀行之間按息及優惠。

分析：或與按揭業務未達標有關

今年首3季按揭貸款量下跌兩成，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，本港樓市交投偏淡，預料部分中小型銀行基於按揭業務仍未達標，因而下調H按鎖息上限以及增加現金回贈以搶攻市場份額。他認為，銀行下調H按鎖息只屬短暫舉動，隨資金成本壓力增加，不排除於按揭業務達標後會再次上調H按鎖息上限。