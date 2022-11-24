經濟

恒指成交跌穿千億 科網股領升

【明報專訊】港股連跌5日後終於迎來反彈，不過市場缺乏消息及美股休市在即，恒指缺乏明顯方向，最終收市升99點或0.57%至17,523點，成交跌穿1000億元，是11月10日以來首次失守千億關口。分析認為，港股仍可朝着18,000點向上，但本周未見重要經濟數據出台，加上美國感恩節假期，預計交投仍繼續偏低。

大市沽空比率降至13.82％

國指昨日收市升43點或0.74%，報5945點；恒生科技指數收報3,555點，升1.13%。大市成交縮減至963億元，較上日減少24%，淡友同樣觀望後市走勢，昨日大市沽空金額共錄得133.18億元，佔大市成交比率降至13.82%，是11月10日以來最低。

資金流方面，北水周二錄得近一年多最大淨流出後，昨日繼續流出港股，不過已大幅縮減至2.01億元；北向資金就由淨流出轉為買入，昨日錄得15.65億元淨買入。

市場傳出內地監管部門將對螞蟻集團罰款10億美元以上，意味監管整頓進入尾聲。科網股昨日有支持，百度（9888）昨日收市升3.4%至92.95元，為升幅最大藍籌；京東（9618）及阿里巴巴（9988）均升逾3%，騰訊（0700）亦升1.7%。領展（0823）宣布發可轉換債，收市跌4.7%，報50.65元，為表現最差藍籌。

分析：美股將休市 觀望氣氛濃

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，由於本周缺乏重磅數據，加上美股快將休市，成交明顯減弱，即使升市亦未能配合升勢，反映普遍投資者仍以觀望為主。

他續稱，昨日科技股有追捧，不過昨日收市後公布季績的小米（1810）股價亦偏弱，反映市場對科技股業績不存厚望，相信科技股及消費股會相對波動。至於美國聯儲局議息紀錄，林樵基認為，市場已消化了不少美國放慢加息步伐的消息，因此實際影響不大，不過內地將於下周公布11月PMI，相信對市場走勢有少許幫助。

相關字詞﹕林樵基 螞蟻集團 科技股 恒指 阿里巴巴 港股

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