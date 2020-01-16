大跌市換MPF基金 恐高買低賣

反映強積金表現的GUM強積金綜合指數，由年初至10月底止跌幅達23.8%，期內強積金成員每人累計平均蝕62,422元。股債市場持續受壓下，最近有不少成員選擇轉換基金。再參考GUM的數據，10月份強積金成員主要把資金轉入強積金保守基金，約錄五成七淨資金流入，其次為香港股票基金（包括指數追蹤），約錄四成二淨資金流入。

鄭恩賜：平均成本法可拉勻入市成本

對於轉換基金，張佩儀認為，強積金成員應三思而後行，不應僅因市况轉差而將資金由股票基金轉入保守基金，基於此轉換行為會將帳面虧損變為實際虧損，反之繼續持有，並持續供款，新供款可以低價買入更多單位，變相「溝淡」之前的買入價。鄭恩賜亦指出，強積金是跨越超過40年的長線儲蓄投資，其間會經歷不同的經濟周期，計劃成員切忌試圖捕捉市况，如在市况急劇下跌時轉換強積金基金，很容易造成高買低賣的情况，得不償失，反而持之以恒，透過平均成本法以定期定額的方式進行投資，跌市時可以同一金額買入更多基金單位，長線可拉勻入市成本，降低風險。

事實上，根據積金局的數據，雖然於過去一年，除貨幣市場基金外，其他類型的強積金基金均錄負回報，但若投資期逾五年以上，大部分類型的強積金基金仍能錄得正回報。以股票基金為例，截至今年6月底止過去五年強積金股票基金的年率化淨回報為2.3%，而由2000年12月1日強積金成立日起計算股票基金累計的年率化淨回報則達4.2%。鄭恩賜更指，強積金於過去近22年曾經歷不同的經濟周期，其間有14年錄正回報，僅7年錄負回報，而出現負回報後的下一年都能錄得正回報，可見平均成本法有一定成效。

環球股市基金助分散風險

既然強積金可於跌市下買入更多基金單位，市場前景是其中一個調整強積金組合的考慮。GUM預期，今年內環球市場的資產整體表現將受制於貨幣政策、地緣政治風險及美債息發展，目前美國就業市場依舊強勁，提高未來加息的預期，不過一旦美聯儲改變貨幣立場，美股有望迎來反彈。至於內地方面，雖然內地堅守防疫政策，市場亦憂慮內地房市前景，但由於內地主要機關已齊發聲「維護樓市、股市、匯市」，顯示當局穩經濟的決心，認為中港股市已出現多種見底信號，預期穩增長、保交樓政策落地有望推動第四季度股市。張佩儀則認為，由於不同市場可以有不同的復蘇步伐，在強積金組合內選擇環球股市基金，將可分散市場風險，同時不會錯失個別市場的升勢。

除對市場看法，各強積金成員亦要考慮個人於不同人生階段可承受的投資風險。張佩儀指出，由於接近退休的強積金成員不能承受太高風險，理應將大部分強積金資金投放於貨幣基金及保證基金等低風險基金，若這類成員目前已將大部分資金投放於風險相對較高的基金，如股票基金，則不宜隨便轉換，因投資市場已跌至偏低水平，一旦加息周期完結，股市或會反彈，若現時持有的全為港股基金，可考慮將已供款中的一半資金轉投環球股票基金，以避免只投資於單一市場，加上據過往經驗，環球股市一般可於三至五年內重回上升軌，而新供款則可考慮繼續投資港股基金，以拉低平均入市價。

年輕人投資策略可進取

對於中年人士，張佩儀提醒，應開始透過分散風險，降低整體投資組合風險，建議將強積金資金分為三份，分別投資於高、中及低風險基金，至於預設投資策略並非不可取，但難按自己對市場看法調整低、中及高風險資金的分配，在目前的市况下，中年人士可稍稍提高投放於高風險基金的資金比重，如投放相對較多資金於環球股票基金。

至於年輕的強積金成員，張佩儀指出，由於距退休年齡甚遠，擁有較長的投資期，有條件承受較高風險，加上供款額不及中年及接近退休人士，即使看錯市，虧損亦有限，年輕人的強積金投資策略可較為進取，如將資金全部投放於股票基金，但亦提醒，由於年輕人投入強積金內的資金較少，不宜選擇太多隻基金，建議不宜超過兩隻，一隻可選環球股票基金，另一隻則可選自己的心水市場，如香港股票基金或北美股票基金等。

明報記者 劉敬華

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