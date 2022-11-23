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經濟
2022年11月23日星期三
張兆聰 技術取勝
投資策略
新地奪藝術廣場大樓 擴西九版圖 區內商業總樓面681萬呎 郭炳聯：發揮聯動效益
羅珠雄觀塘一籃子工廈 銀主1.58億放售
太古明年起推港島3新盤涉1760伙
EIGHT STAR STREET示位輕奢風格
新盤本月累錄45宗撻訂或取消交易
駿景園連錄4宗成交 全部獲利
apm斥千萬聖誕推廣 望生意升兩成
中證監倡價值重估「中字頭股」炒起 主席易會滿：要建立具中國特色估值體系
花旗大摩降澳門賭收預測
內地起草反不正當競爭法 美團急跌8%
港1個月拆息七連升 追貼美息
調查：逾半市民料未來一年樓價跌
火幣改名火必 擬加大港投資
京東推「共富」 高管減薪最多兩成 逐步為德邦物流10萬員工繳「五險一金」
百度上季經調整利潤升五成 勝預期
快手上季經調整虧損大幅收窄
遊戲工委︰未成年人遊戲沉迷問題基本解決
證監會提6建議修訂持倉限額制度
股神再沽比亞迪 套現6.3億
現金理財偏好調查：六成受訪者首選活期儲蓄
FTX拖累 Genesis撲水冀避破產 比特幣受壓 一度跌穿1.6萬美元
港人告金州勇士 斥宣傳FTX累損手
沙特否認增產 油價升返81.5美元
張兆聰：巿場轉炒「中字頭」 中糧包裝可試
涂國彬：管理通脹預期穩市場兩難全
徐風：內房升勢料曇花一現 後市看三四線城市需求
技術取勝：呷哺呷哺宜守5.7元
周顯：為了幾萬元失荊州？
湯文亮：物業投資者 要避開4種「叻人」
大跌市換MPF基金 恐高買低賣
技術取勝：呷哺呷哺宜守5.7元
【明報專訊】招金倘回補裂口將轉弱（圖）
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