FTX拖累 Genesis撲水冀避破產 比特幣受壓 一度跌穿1.6萬美元

FTX瀕臨破產，與FTX有來往的公司亦受牽連。Genesis曾表示有1.75億美元在FTX，現時客戶無法提取款項（見圖）。彭博引述消息稱，Genesis警告潛在投資者，若未能及時「撲水」，隨時要申請破產保護，目前至少需要10億美元救急，更與另一加密貨幣交易所幣安就引入資金曾作磋商，但未有成果。Genesis代表於回覆彭博的電郵聲明中則唱反調，指目前未有計劃申請破產，公司目標是解決當前困境，並繼續與債權人作有建設性的對話。

FTX或衍生逾百萬債主

在FTX申請破產的文件中顯示，目前FTX系公司手頭現金總額為12.4億美元。隨着FTX王國殞落，或有逾百萬名債權人誕生。據早期法庭文件顯示，與FTX相關的機構中最大的50個無擔保債權人，一共被欠下31億美元。文件指，FTX資產和負債分別逾100億美元。早於FTX倒閉前，據悉美國曼克頓檢察機構已將目標鎖定為FTX，以調查是否遵守《銀行保密法案》，防止洗黑錢，但未知FTX爆煲前，檢察機構曾否有定論。由於牽連廣大，不少投資者均須抽身，使虛擬資產市場流動性收緊。據悉，老虎全球管理亦持有FTX股份（見圖），一度委託Bain & Co.就此作盡職審查。其時Bain報告將SBF監督被列最大風險因素，但老虎的理財主管仍深信該項投資大有可為，結果老虎手頭FTX股份，現時被Bain由3800萬美元估值劃為零。

幣安CEO中東找投資者撐行業

老虎自去年10月經私人投資伙伴15基金投資FTX，當時FTX估值高達250億美元，幸而投資FTX只是老虎去年358項風險投資之一，加上該基金資產管理規模高達127億美元，故涉及款項佔總數不多。今次風暴除了使眾多投資者損失慘重外，還警示機構投資者為何無視警告，當中不少更是對冲基金與風投公司，亦包括安大略省教師退休基金會長線投資者，亦投資9500萬美元，紅杉資本投資2.14億美元，現均須撇帳。

彭博昨晚報道指幣安行政總裁趙長鵬，上周在中東阿布扎比跟當地國家安全顧問Sheikh Tahnoon Bin Zayed見面，他管理該國的投資公司。趙正游說中東投資者成立基金，支持加密貨幣市場。幣安發言人則指，趙中東之行是想研究引入中東監管機構，支持設立加密貨幣交易所託管系統。

（綜合報道）

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