經濟

證監會提6建議修訂持倉限額制度

【明報專訊】證監會昨公布持倉限額制度的修訂建議，為了讓持倉限額制度更切合證監會的監管政策及目標，將落實6項建議，並就持倉限額和申報規定對基金的應用的額外修訂，展開一個月的進一步諮詢，至12月23日或之前向各界收集意見。

證監會將落實6項建議，包括（1）擴大指明合約的名單；（2）某些新合約訂明持倉限額及須申報水平；（3）調高人民幣貨幣合約的持倉限額；（4）假期交易的合約施加大額未平倉合約申報規定；（5）釐清結算所參與者什麼情况下不視為對其客戶的持倉具酌情決定權；（6）結算所參與者引入超逾上限持倉量許可制度。

同時，為配合聯交所改進持倉限額模式，證監會建議修改對股票期權和股票期貨合約的法定持倉限額，以及移除小型股票指數期貨和期權合約的額外持倉限額。

撤小型股指期貨期權合約額外持倉限額

證監會對持倉限額和申報規定對基金應用的進一步修訂，將包括對管理基金或傘子基金的子基金的資產管理人施加額外責任，以及訂明如受託人設有措施以密切監察其資產管理人在遵守《證券及期貨（合約限量及須申報的持倉量）規則》方面的合規情况，證監會將認為該受託人已履行其在該規則下的責任。

證監會行政總裁歐達禮表示，設定法定持倉限額的首要目的是透過限制大額持倉，管控香港市場的系統性風險。

證監會表示，由於國際期貨及期權合約採取不同監管方針，因此不會就相關合約制訂法定持倉限額及大額未平倉合約申報水平，內地相關合約及人民幣貨幣合約除外。

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