遊戲工委︰未成年人遊戲沉迷問題基本解決

該份研究報告顯示，在2021年遊戲防沉迷新規落實後的一年中，未成年人遊戲總時長、消費流水等數據都有極大幅度減少，從龍頭產品來看，月活躍用戶數量按年明顯降低。在新規下，每周遊戲時間在3小時以內的未成年人佔比增長至75%以上，較2021年的67.76%為高。從家長反饋的未成年人遊戲時長分佈來看，未成年人的每周遊戲時間較2021年得到進一步降低，認為未成年人遊戲沉迷問題已得到基本解決。

時間轉向短視頻網絡視頻等

此外研究顯示，近三成未成年人遊戲充值減少及遊戲企業防沉迷系統覆蓋九成以上未成年遊戲用戶等結果。

在打擊未成年人沉迷打機新規出台後，過往一年多內地遊戲版號發放一直非常緩慢，上周卻突隔兩個月再次發放達70個遊戲版號，刺激一眾遊戲股包括騰訊（0700）、網易（9999）急升。