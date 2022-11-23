經濟

快手上季經調整虧損大幅收窄

【明報專訊】快手（1024）公布上季業績，受惠暑假旺季用戶增長，獲取較好的投資回報（ROI），第三季經調整虧損淨額按年大幅收窄至6.72億元（人民幣，下同），勝市場預期。經調整EBITDA虧轉盈，達10.23億元。收入同勝市場預期，按年升12.9％至231.28億元。快手聯合創始人兼首席執行官程一笑在業績記者會上表示，儘管下半年廣告市場復蘇步伐勢頭較弱，但快手受惠直播、電商業務驅動，再加上「降本增效」效果顯現，季內業績穩健增長。快手昨收報50.25港元，全日跌6.3％。

經調整EBITDA轉賺逾10億

上季用戶迅速增長，推動毛利大幅好轉。平均日活躍用戶（DAU）按年升13.4％至3.63億戶；平均月活躍用戶（MAU）按年升9.4％至6.26億戶。當中DAU日均使用時長按年提升8.6％，達129.3分鐘，以顯示快手高用戶黏性及社區活躍度。由於更有效地控制用戶獲取及留存成本，上季銷售及營銷開支按年減17.1％至91.3億元。毛利按年升25.8％至107.03億元，毛利率升4.8個百分點至46.3%。

線上營銷服務收入升6.2％

核心業績線上營銷服務收入按年升6.2％至115.9億元，主要是受惠服務、商業化產品能力及廣告投資回報（ROI）提升，推動廣告主數量和廣告投放金額增加，特別是電商商家投放。當中直播平均月付費用戶按年升29.3％至5960萬戶，月度付費率增長推動直播收入按年升15.8％至89億元。

CEO：對廣告市場持觀望態度

程一笑表示，受多項宏觀不確定因素影響，整體下半年廣告投放出現放緩；但內循環廣告收入保持健康增勢，除短視頻持續推動直播帶貨外，更進行產品升級，優化廣告投資策略。

程一笑表示，對廣告市場持觀望態度，會持續「修煉內功」，包括提升廣告精準度，引入更多本地客戶等，無論市場如何轉變，相信快手長期廣告收益會持續提升。

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