百度上季經調整利潤升五成 勝預期

據彭博數據顯示，百度第三季業績整體遠較市場預期理想，經調整經營利潤預期為49.3億元，經調整EBITDA為69.3億元。百度於收市後公布業績，美國ADR開市初段較港收市升1.1%。

愛奇藝收入按年跌2%

根據百度季績，百度第三季收入達325.4億元，按年升2%，其中愛奇藝收入佔75億元，按年跌2%。期內經調整百度核心經營利潤錄得66.5億元，按年升14%；月活躍用戶為6.34億人，按年增5%。截至9月底，現金、現金等價物及投資為1845億元，自由現金流達66億元。

百度創辦人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，百度核心收入回復增長，主要受惠於網上市場推廣業務逐步復蘇，以及人工智能雲端收入的穩定增長。至於經調整百度核心經營利潤取得佳績，集團則歸功於成本控制與運作效率，未來亦會繼續投資於科技與人才。

李彥宏：智能駕駛進展顯著

李彥宏提到，百度於智能駕駛中進展顯著，自動駕駛平台Apollo繼續爭取人氣，同時Apollo Go亦於期內完成逾47.4萬次乘車服務，在全球叫車服務市場中強化其領先地位。李彥宏指出，寄望未來集團的手機生態系統，會持續產生強勁現金流，並支持雲端與智能駕駛業務，以維持在人工智能界的領導地位，以及帶動長遠業務增長。美國就晶片制裁中國，被問到百度如何發展雲端業務時，李彥宏表示，旗下雲端業務並非倚賴高端晶片，而且集團手頭已有晶片儲備，足夠供應不遠將來所需，強調不受影響。

百度智能交通方案ACE交通引擎亦繼續擴張，至今已拓展至63個城市，去年同期僅為24個。百度稱，每個城市的合約價值為1000萬元。自第三季起，百度已斥資2.72億美元回購股份，自2020年已累計回購32億美元股份。