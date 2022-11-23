調查：逾半市民料未來一年樓價跌

僅15%港人有意置業

調查於9月訪問逾1000名香港市民，年齡介乎21至60歲，評估香港市民當時的置業情况、了解其置業的意向及對未來樓價走勢的意見。在有興趣置業的受訪者中，逾六成表示期望樓價進一步下跌17%才去置業。有14%人有置業的實際需要，調查估算當中佔全港約58.8萬人，最多人認為切合需要的樓價介乎約400萬至600萬元。

李貴莊認為，由於拆息急升，H按已觸及封頂位，息口上升仍是對樓市最大的負面影響。當樓價於明年次季從去年高位下跌15至20%時，料政府將會鬆綁「辣招」，於2023年財政預算案宣布取消第二個物業從價印花稅15%。她又透露，目前該行有過半客戶採用按揭保險計劃，在壓力測試保障下，未見特別有供款出現問題。