經濟

港1個月拆息七連升 追貼美息

【明報專訊】港元拆息繼續加快向上，與樓按相關的一個月拆息連升7日，見3.8897厘再創14年高位。市場料美聯儲放緩加息速度，港元稍為轉強，兌美元偏離7.85水平，昨日曾升值最多19點子（1厘等於100點子），高見7.8016元。有分析認為，現時港元中長線拆息已追貼甚至超過美元拆息，港元息口漸趨正常化，預期1個月拆息年底前升至4厘，並於農曆新年前後見頂。

港元轉強 曾高見7.8016

昨日港元拆息全線向上，隔夜拆息升16.48點子至3.35821厘，3個月拆息升2.9點子至5.17661厘；6個月期拆息升4.01點子至5.33214厘；12個月拆息升2.98點子至5.59327厘。

上海商業銀行財資研究部主管林俊泓表示，因應季節性因素，以及投資者對香港經濟轉向樂觀，投資活動增加，港元拆息持續向上。他指出，目前中長線拆息已高過美元拆息（見表），料短線隔夜及一個月拆息亦將超過美息，一個月拆息並於下月或之前升破4厘。而銀行基於資金成本壓力，加上日前已有大型銀行調升H按封頂，其他銀行在市場競爭上的考量減低，料會陸續上調封頂息。

港匯方面，由於現時銀行結餘已跌破1000億元，港元流動性較低，加上港息跟貼美息趨正常化，料至農曆新年前都未必再觸及7.85，即使再觸及弱方兌換保證，金管局接錢規模亦不會太大。截至昨晚10時，港匯最新報7.8172元，回落136點子（1元等如10,000點子）。花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊預計，美聯儲將於未來兩次加息50點子，及後兩次加25點子，令利率最終升至5.25至5.5厘。而本港銀行因應資金成本壓力，於加息周期會共加最優惠利率（P）1.5厘，料明年第三季實際按息升至4厘。

另中銀香港（2388）目前網上資料顯示現H按鎖息上限介乎3.125至3.375厘，但中銀發言人指息率純作參考，現時一手樓按鎖息上限P-2.5厘，實際鎖息2.875厘，二手樓按鎖息上限P-2.25厘，實際鎖息為3.125厘。

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