內地起草反不正當競爭法 美團急跌8%

傳螞蟻被罰逾10億美元

路透社昨天引述6名消息人士報道，指主導暫緩螞蟻上市的人行，正準備對螞蟻罰款的工作。當中3位消息人士指，過去數月，人行已非正式與螞蟻溝通，擬於年內再與其他監管機構討論螞蟻整改事宜，最快明年第二季公布罰款金額。若10億美元罰款屬實，將是繼今年7月滴滴出行被處罰12億美元以來，中國互聯網公司接到的最大監管罰單。

其中一名消息人士指，罰款可會集中於螞蟻涉嫌「資本無序擴張」的違規行為，以及其在合規之外盲目發展非核心業務所造成的相應金融性風險。消息人士又指，罰款或有助螞蟻完成整改，並有助其獲取金融控股公司牌照，以及其後重啟上市計劃。

另外，市監局昨天起草了《反不正當競爭法》（修訂草案徵求意見稿），並公開徵求社會各界意見。意見稿共有五章48條，訂明不正當競爭的準則、調查的範圍、法律責任及罰則等。受消息拖累，美團昨天股價一度跌逾一成，收市仍跌8%報139.9元，成交額102億元。

去年市監局判定美團濫用市場支配地位，違反《反壟斷法》被處以34億元罰款。