經濟
香港地產

駿景園連錄4宗成交 全部獲利

【明報專訊】二手樓價持續下滑，帶動部分屋苑交投回升，其中火炭指標屋苑駿景園，新近連錄4宗獲利二手成交。中原地產高級營業董事黃澤文表示，駿景園第7座高層C室，實用面積958方呎3房套房間隔，望園景及山景，原業主叫價1248萬元，最終減價43萬元或3%後，以1205萬元沽出，實呎12,578元；原業主2009年6月以588萬元購入，帳面賺617萬元或逾1倍。

此外，駿景園第9座中高層D室，實用面積1039方呎3房套房間隔，望山景，原業主因移民原叫價1280萬元，減價135萬元或11%，以1145萬元易手，實呎11,020元；原業主2014年12月以1075萬元購入，帳面獲利70萬元或6.5%。黃指出，駿景園11月至今累錄11宗成交，超越4月9宗成交，屬今年單月最旺紀錄。

海翩滙3房1268萬沽 帳賺兩成

另將藍隧道快啟用之際，帶動區內二手交投。美聯物業區域聯席董事馬立成表示，將軍澳君傲灣第2座中層C室，實用面積516方呎，2房間隔，望少海景，新近以785萬元易手，實呎15,213元，買家為外區換樓客，以銀行網上估價高逾5%的價格入市；原業主2015年3月以653萬元購入，帳面賺132萬元或20%。

另美聯物業助理聯席董事張國峰表示，將軍澳半新盤海翩滙第5座中層H室，實用面積773方呎3房套房間隔，原業主叫價1400萬元，減價132萬元或9%後，獲區內換樓客以1268萬元承接，實呎16,404元；原業主2016年9月以1049.3萬元購入單位，帳面獲賺218.7萬元或約21%。海翩滙本月暫錄3宗交投，較10月全月僅1宗成交增兩倍。

美樂3房525萬易手 呎價7565元

新界方面，祥益區域董事袁思賢表示，屯門居屋美樂花園第3座中層A室，實用面積694呎3房戶，原業主減價75萬元或近13%後，於自由市場以525萬元易手、實呎7565元；原業主2010年以約222萬元購入（自由市場），帳面賺303萬元或約1.4倍。

[香港地產]

相關字詞﹕美樂花園 海翩滙 君傲灣 駿景園

上 / 下一篇新聞

新地奪藝術廣場大樓 擴西九版圖 區內商業總樓面681萬呎 郭炳聯：發揮聯動效益
新地奪藝術廣場大樓 擴西九版圖 區內商業總樓面681萬呎 郭炳聯：發揮聯動效益
羅珠雄觀塘一籃子工廈 銀主1.58億放售
羅珠雄觀塘一籃子工廈 銀主1.58億放售
太古明年起推港島3新盤涉1760伙
太古明年起推港島3新盤涉1760伙
EIGHT STAR STREET示位輕奢風格
EIGHT STAR STREET示位輕奢風格
新盤本月累錄45宗撻訂或取消交易
新盤本月累錄45宗撻訂或取消交易
apm斥千萬聖誕推廣 望生意升兩成
apm斥千萬聖誕推廣 望生意升兩成
中證監倡價值重估「中字頭股」炒起 主席易會滿：要建立具中國特色估值體系
中證監倡價值重估「中字頭股」炒起 主席易會滿：要建立具中國特色估值體系
花旗大摩降澳門賭收預測
花旗大摩降澳門賭收預測
內地起草反不正當競爭法 美團急跌8%
內地起草反不正當競爭法 美團急跌8%
港1個月拆息七連升 追貼美息
港1個月拆息七連升 追貼美息
調查：逾半市民料未來一年樓價跌
調查：逾半市民料未來一年樓價跌
火幣改名火必 擬加大港投資
火幣改名火必 擬加大港投資
京東推「共富」 高管減薪最多兩成 逐步為德邦物流10萬員工繳「五險一金」
京東推「共富」 高管減薪最多兩成 逐步為德邦物流10萬員工繳「五險一金」
百度上季經調整利潤升五成 勝預期
百度上季經調整利潤升五成 勝預期
快手上季經調整虧損大幅收窄
快手上季經調整虧損大幅收窄
遊戲工委︰未成年人遊戲沉迷問題基本解決
遊戲工委︰未成年人遊戲沉迷問題基本解決
證監會提6建議修訂持倉限額制度
證監會提6建議修訂持倉限額制度
股神再沽比亞迪 套現6.3億
股神再沽比亞迪 套現6.3億
現金理財偏好調查：六成受訪者首選活期儲蓄
現金理財偏好調查：六成受訪者首選活期儲蓄
FTX拖累 Genesis撲水冀避破產 比特幣受壓 一度跌穿1.6萬美元
FTX拖累 Genesis撲水冀避破產 比特幣受壓 一度跌穿1.6萬美元
港人告金州勇士 斥宣傳FTX累損手
港人告金州勇士 斥宣傳FTX累損手
沙特否認增產 油價升返81.5美元
沙特否認增產 油價升返81.5美元
張兆聰：巿場轉炒「中字頭」 中糧包裝可試
張兆聰：巿場轉炒「中字頭」 中糧包裝可試
涂國彬：管理通脹預期穩市場兩難全
涂國彬：管理通脹預期穩市場兩難全
徐風：內房升勢料曇花一現 後市看三四線城市需求
徐風：內房升勢料曇花一現 後市看三四線城市需求
技術取勝：呷哺呷哺宜守5.7元
技術取勝：呷哺呷哺宜守5.7元
周顯：為了幾萬元失荊州？
周顯：為了幾萬元失荊州？
湯文亮：物業投資者 要避開4種「叻人」
湯文亮：物業投資者 要避開4種「叻人」
大跌市換MPF基金 恐高買低賣
大跌市換MPF基金 恐高買低賣