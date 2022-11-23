經濟
香港地產

太古明年起推港島3新盤涉1760伙

【明報專訊】自去年初推出灣仔星街單幢盤EIGHT STAR STREET後，太古地產（1972）在新盤市場蟄伏一年多後，未來將有3個全新港島項目登場，合共提供約1760伙，其中與嘉里（0683）、信置（0083）合作的港鐵黃竹坑站港島南岸第4期，最為市場矚目，預計最快明年上半年推售。

港島南岸4期擬明年上半年推

太古地產董事杜偉業表示，該公司旗下3個港島全新住宅，正在籌備推出，包括與嘉里、信置合作的黃竹坑港島南岸第4期，預計最快於明年上半年登場，涉約800伙，其中4A期涉432伙，4B期368伙，現正申請預售樓花同意書，預計2025年3月至5月期間落成。

至於和中華汽車（0026）合作的柴灣原中巴車廠項目，同樣提供約800個單位，項目預計2025至2026年落成。資料顯示，上述中巴車廠項目於去年9月完成補地價，作價45.4021億元，每方呎樓面地價約6539元。

柴灣原中巴車廠項目

料2025年落成

此外，太古地產今年6月，以逾19.62億元作價投得的灣仔皇后大道東269號住宅地皮，杜偉業透露，此項目提供約160伙。換言之，太古地產未來推出的3個港島新盤，合共提供約1760個單位。

杜偉業認為，雖然本港樓市近期受加息等因素影響而出現波動，但香港樓市場需求仍然龐大，樓市長遠仍可穩定發展。

EIGHT STAR STREET

八成單位已售

至於已屆現樓的灣仔星街EIGHT STAR STREET，自去年3月推出至今，全盤37伙，已售約29伙即近八成單位，吸金6.28億元，平均實呎38,888元，最高呎價達53,122元；杜偉業表示，項目將以招標形式發售一伙，為21樓A室，指引價4880萬元，以實用面積913方呎計，指引呎價近5.35萬元。

[香港地產]

相關字詞﹕中巴車廠 皇后大道東269號 港島南岸4期 太古地產

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