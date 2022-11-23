羅珠雄觀塘一籃子工廈 銀主1.58億放售

中原（工商舖）工商部高級區域營業董事劉重興表示，今次放售之物業，包括鴻圖道60號鴻福工廠大廈地廠，面積約1.07萬方呎，叫價約1億元，現月租約19萬元，租客從事汽車美容；另一項物業位於鴻福工廠大廈1樓B室，面積約5729方呎，叫價約2488萬元，月租約7.5萬元，目前該單位作共享工作間。

回報率介乎2.2至4.1厘

此外，觀塘偉業街221號美德工業大廈6樓D室，面積約5497方呎，叫價約2600萬元，現月租約9萬元，現劃分為12個獨立工作室，新近剛完成分間工作；最後一組為成業街16號怡生工業中心G座1樓10室，面積約1324方呎，叫價約698萬元，月租約2萬元，該物業部分樓面分間作多個單位。

劉續稱，上述物業均附租約，回報率約2.2厘至4.1厘不等。

上環商廈海景單位叫價1.68億

另外，利嘉閣商業部/商舖部及投資部聯席董事陳偉國表示，上環干諾道西118號商廈一個高層全層海景單位，全層面積約13,265方呎，業主最新叫價1.68億元放售，呎價12,665元。

資料顯示，有關物業由光滙石油（0933）旗下公司於2008年以5700萬元購入作集團在港總部，持貨14年，現叫價較當年購入價高出1.11億元或1.9倍。

[香港地產]