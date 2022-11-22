朗譽內籠四正實用 力吸小家庭客

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

朗譽是繼2020年11月開售的蔚藍東岸後，油塘區兩年來首個全新樓盤，由保利置業（0119）與尚嘉控股合作發展。項目分為2座，預計關鍵日期為2025年3月，樓花期長約28個月。

朗譽提供的單位，實用面積246至1601方呎；分層標準戶實用面積則由246至730方呎，涵蓋開放式至3房設計，1房、2房戶合共設有537伙，佔項目單位總數634伙的85%，其中2房單位分為開放式廚戶或梗廚設計，部分附連儲物室，貼合不同家庭需求。

1房及2房戶佔項目85%單位

最新曝光的2房交樓標準示範單位，以第1座28樓A室為藍本，實用面積474方呎，開放式廚房設計，單位入門位置為玄關位，可擺放鞋櫃或放置部分隨身物品，地面鋪上淺色木紋地磚，帶出家庭和諧氣氛。

客飯廳對外連接22方呎露台，有助增加採光度；開放式廚房呈L形設計，除配備洗衣機、雪櫃、抽油煙機及組合蒸爐等常見電器外，由於單位內裝設有煙霧警報器及灑水系統，故此可安裝明火煮食爐，為開放式廚房較少見的設備。

部分單位開放式廚房可明火煮食

睡房方面，主人房及客房窗戶均接近落地設計，其中主人房連接16方呎工作平台，能增加單位內的空氣對流；浴室內則鋪有雲石紋瓷磚，耐用美觀且易於清潔。

至於1房示範單位，以2座28樓D室為藍本，實用面積312方呎，同樣採用開放式廚房設計，附設廚櫃，客飯廳空間更歸一集中；主人房配有大窗，採光度高之餘，住戶亦可欣賞屋苑前方開揚景觀，增加視覺空間感。

步行數分鐘到油塘港鐵站

雖然屋苑位於油塘半山地段，徒步至油塘港鐵站約需6至8分鐘，該站坐擁雙鐵路線優勢，住戶不但可一站到達鰂魚涌，更可直達將軍澳、觀塘沿線多個地段，對於在港島或九龍東工作、上學的住戶而言，交通十分便利。

另可留意是，近年將軍澳區新增不少知名國際學校，包括香港茵維特學校、思貝禮國際學校、法國國際學校，再加上播道書院、保良局陸慶濤小學及香港華人基督教聯會真道書院等學校，多所學校都位處將軍澳沿線附近，從油塘站出發，約10餘分鐘至半小時內已能到達上述校址。

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