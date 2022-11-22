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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：創造條件 更上層樓

【明報專訊】習主席在G20峰會教訓小杜時，最後連續講了兩次創造條件，意思是中國並沒有關上大門，不過，加拿大如果要打開這道大門，首先要創造條件，希望小杜能夠明白。

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