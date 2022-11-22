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2022年11月22日星期二
周顯 投資二三事
投資策略
渣打加H按封頂息0.25厘 月供增3% 拆息14年新高 同業料跟隨上調紓息差壓力
瑞銀料美息下季5厘見頂 明年中後減息
人行擬推2000億保交樓貸款
八部委撐上海等五市設科創金融改革區
科網濠賭拖累 港股一度瀉752點
大摩籲減持港交所 目標220元全城最淡
國泰港加薪3.3% 派1個月雙糧 CEO：由求存走向復蘇 經營環境仍具挑戰
利福通過私有化 股東指低估啟德項目
租金拖低 港10月通脹1.8%小於預期
中電將關停燃煤電廠 大摩料毋須大減值
迪士尼炒CEO 舊帥出山掌舵 業績失色終換人 刺激股價升近一成
油組擬增產 油價跌5%
巴菲特增持日本五大商社股份
張兆聰：呈雙底背馳 隆基綠能可留意
梁天卓：如何提升小孩睡眠質素？
何民傑：戰爭曠日持久 通脹難紓
徐風：從阿里巴巴京東窺探內地消費表現
劉宇亮：恒指17000加倉良機
技術取勝：四川成渝暫時見底
傳俄國或淡出合研客機 對華焉知非福
周顯：福臨門後人破產的故事
湯文亮：創造條件 更上層樓
跨灣大橋效應 將軍澳5日80二手成交 全月勢破200宗創半年高 觀望氣氛漸散
新「白居二」客入市 天水圍12成交最旺
羅沙證券家族沽南灣 售價低於5年前同類
朗譽最快本周開價 首批最少127伙
恒地活道舊樓批強拍 底價3億
莫華倫家族沽工廈 9年帳面獲利340萬
朗譽內籠四正實用 力吸小家庭客
鄰近大本型商場 滿足購物所需
周顯：福臨門後人破產的故事
【明報專訊】福臨門創辦人徐福全後人徐德強被頒布破產，總欠債高達9億元，但其實，在初期，這只是一筆小數目而已。
相關字詞﹕
徐德強
周顯
財經專欄
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