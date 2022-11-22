傳俄國或淡出合研客機 對華焉知非福

然而，在俄羅斯入侵烏克蘭而被全球孤立之後，筆者早就認為，中國大陸應該和俄羅斯保持距離，以免被無辜牽連。正所謂「塞翁失馬，焉知非福」，現在俄方主動透露，很可能減低在中俄合研客機的參與度，甚至「好心分手」，反而應該慶幸。

俄副總理：參與度愈來愈低

據報道，在7月初，俄羅斯副總理鮑里索夫就公開喊話，指俄羅斯正在減少它在中俄合研遠程雙通道寬體客機CR929項目的參與度。

「我們與中國在進行這個項目，它並沒有朝着適合我們的方向發展。隨着中國轉變為工業巨頭，他們對我們的服務越來越不感興趣，我們有我們的設計局在運作，我們在中央空氣流體力學研究所有很多經驗。但中方比我方有更多的需求，我們的參與度愈來愈低。我不想對這個項目的未來作出任何預測……」

當時的媒體分析認為，鮑里索夫是批評中國大陸要在CR929項目佔據主導地位。而之前幾年，雙方在CR929的航電系統、材料和設備採購、零部件生產地、市場銷售規劃等涉及利益分配的問題已經發生了很多爭執。

11月初，topwar等俄羅斯媒體更引述俄羅斯的航空科研人員稱，俄方為CR929客機配套的發動機PD-35的研製工作基本上已陷入停滯，完成研發的時間將會大幅推遲，原因有兩個。

第一，是PD-35的研發難度太高。第二，是該國政府已將原本用在PD-35上的研製經費，轉移到了其他項目上。媒體分析認為，自從俄羅斯在2月底入侵烏克蘭之後，美國和歐盟即對俄羅斯進行嚴厲制裁，包括對俄羅斯的航空公司停止銷售新客機，甚至不再為俄方以往購入的波音和空中巴士客機提供保養維修服務，早已經令俄羅斯的航空業疲於奔命。

一方面，為了維持國內航線運作，俄羅斯航空業被迫拆東牆補西牆，令部分波音和空中巴士客機能夠飛行。

另一方面，雖然普京計劃使用該國自行研發的Superjet 100支線客機和MS21幹線客機來全面替換波音和空中巴士的機隊，但為這兩款客機配套的俄羅斯國產發動機PD-8和PD-14，卻仍然處於研製的關鍵階段。

加上在戰爭中的損失和消耗，俄羅斯的航空和軍工企業本來就需要生產不少戰機、軍用發動機、直升機、無人機、導彈、坦克車等。那裏還有這麼多經費和精力，去為沒有迫切需要的遠程寬體客機CR929研製PD35發動機？

有媒體引述俄羅斯聯合發動機公司總設計師亞歷山大‧伊諾澤姆采夫的說話，俄方還希望趕在2024年之前，組裝出至少一部功能齊全的PD-35原型機。但之後何去何從，連伊諾澤姆采夫也不敢說。

國產發動機研發進度未必遜俄

國際航空業媒體認為，伊諾澤姆采夫這番說話，其實是希望爭取中方投資在PD-35項目上。對此，筆者認為，絕對萬萬不可。

首先，根據以往的經驗，俄羅斯對於航空發動機的技術看得很緊，只會出售航空發動機給中國大陸，而不會進行任何技術轉讓或者授權生產。其次，與中國自研同級發動機AEF3500（前稱CJ-2000AX）相比，俄羅斯的PD-35發動機的進度並不怎麼領先。

據報道，在2020年3月5日，AEF3500發動機的核心機（即高溫高壓段）C2XC-101已首次點火成功。在3月14日，其最高轉速更達到預定值的100.6%。同年8月，AEF3500發動機的研發工作已進入整機裝配階段。

當時一般估計，PD35和AEF3500兩者都要大約2024年才能裝上成熟的機型來試飛，量產更加要2028年或2029年。兩者都沒法配合CR929的首架原型機試飛。

由於CR929最大起飛重量約245噸，它配備的兩個發動機每個推力需要達到大約35噸。以往估計CR929用於試飛的原型機，以及初期量產的批次，最大可能是採用英國勞斯萊斯公司的Trent 1000系列發動機。而PD35和AEF3500就分別是俄方和中方的「備胎」。

但自從俄羅斯在2月底入侵烏克蘭，而中國未有像大多數國家般譴責之後，英國對華立場亦日趨強硬。據報，勞斯萊斯對於為CR929供應發動機一事，已經不存厚望。所以，CR929「備胎」發動機轉正，幾乎已成定局。既然如此，中國採用自己的國產發動機，當然好過向俄羅斯購買發動機。再者，俄烏戰爭極可能長期僵持下去，試問俄羅斯在這種狀態下，是否真能夠順利交付PD35發動機？

中國現時最需要考慮的，是如何避免CR929因為俄羅斯的參與，而遭受西方科技禁運和全球各國抵制，包括不能入境、起降和飛越等。

所以，最好的方法就是讓俄羅斯體面地退場，中方只買下它參與設計的資料（例如其氣動力設計），或者只向它採購小量非關鍵零部件。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]