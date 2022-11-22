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油組擬增產 油價跌5%

【明報專訊】《華爾街日報》引述油組（OPEC）代表的消息稱，油組領袖沙特阿拉伯及其他油組成員國，正商議是否將日產量提升50萬桶。油組與盟友（OPEC+）下一輪會議將在12月4日舉行，而歐盟將由12月5日起，禁止輸入俄羅斯原油，並在明年2月起，禁止俄羅斯柴油等原油製品進口。OPEC+的潛在增產，可能會為俄羅斯減少的原油供應提供補充作用。

受潛在增產消息刺激，加上中國疫情加劇可能會收緊防疫限制，影響原油需求，國際油價午夜前跌約5%。布蘭特期油跌至每桶83美元左右，創9月以來低位。紐約期油跌穿每桶76美元。油組考慮增產，可能抵消10月會議將11至12月每日產量減少200萬桶的部分影響。此外，七國集團（G7）準備為俄羅斯的油價設限，也為油價帶來下行壓力。自11月初以來，國際油價已跌逾一成。

美聖誕銷售或海嘯後首跌

美國本周將迎來感恩節翌日的「黑色星期五」（美國商戶以紅色記錄赤字，黑色記錄盈利，因此感恩節翌日的銷售高峰稱為「黑五」），為聖誕購物旺季揭開序幕。標普全球市場財智預期，美國零售商在今年聖誕旺季的銷售額將按年增長4.5%。不過若計入通脹高企的影響，實際（real-terms）銷售額可能下降1.2%，這將會是金融海嘯以來，美國首個聖誕旺季實際銷售額倒退。美股3大指數午夜前下滑，道指跌近100點，納指跌近1%。

（綜合報道）

[國際金融]

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