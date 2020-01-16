科網濠賭拖累 港股一度瀉752點

澳門再收緊檢疫 新濠挫一成

此前推高大市的主要動力科網股昨日明顯回軟，當中京東（9618）及阿里巴巴（9988）分別跌5.2%及4.8%。因應澳門要求抵澳人士到埗翌日接受核酸檢測並再度收緊檢疫措施，鄰埠珠海疫情再升溫，震散濠賭股，新濠國際（0200）及澳博（0880）更分別跌9.9%及8%。零售股莎莎（0178）及堡獅龍（0592）亦分別跌3.9%。準藍籌新貴康師傅（0322）及華潤萬象（1209）卻均錄2.9%升幅，反而海爾智家（6690）則微跌0.4%。

北水掃盈富基金 涉28億

北水則扭轉淨流出狀態，並淨流入約47.17億元，尤以盈富基金獲淨流入最多，涉28.02億元。不過盈富的沽空比率回升，由上周五的5.9%，大升至25.2%。港股經連日下跌，只能險守短線指標10天線所在的17,424點。

大華繼顯董事梁偉源表示，港股在冚淡倉盤推動，在科網股抽高支持下，已反彈4000點，升幅已大。在投資者觀望12月份議息會否如預期般降低加幅至0.5厘，以及內地經濟工作會議會否推出新的推動經濟發展措施，加上有藉口在舉行世界盃期間市况例淡等因素下，因此未見長線基金加倉，後市料需要進行整固，他預期50天線所在的17,100點會有支持。

高盛：11月外資55億美元淨流入A股

另一方面，高盛發表報告指，近期有見南水北上，單是11月份，外資淨流入A股市場達55億美元，經互聯互通北向淨流入達50億美元。而摩根士丹利的報告則稱，對冲基金在11月內掃入A股，購買對象為長線基金在10月份沽出或減磅的股份，中小型股尤其表現標青。