傲玟屆現樓 私人升降機大堂私隱高

明報記者 容婌維

攝影 黃志東

已屆現樓的傲玟，由6幢19至26層高大廈組成，提供401伙，當中標準戶型375伙，全為2房、3房間隔，實用面積介乎848至1447方呎，其中標準3房單位佔254伙或逾六成，比例最高。

項目近日開放第2座23樓B室予傳媒率先參觀，實用面積1425方呎、採3房3套間隔，景觀以何文田市區景為主。

共401伙 逾六成屬3房戶

單位設私人升降機大堂，面積約65方呎，裝修奢華，戶主可直接從停車場或地下大堂，乘搭升降機直達自己的單位。

從私人升降機大堂入屋，可直達面積逾310方呎的廳區，預計擺放家具後，仍有充裕活動空間。廳區外接露台，惟單位面向公主道，打開露台門後難免受汽車噪音影響，單位因此預設趟拉式隔音門。

單位提供3間套房，惟各房景觀稍不同；當中主人房觀景與廳區相同，望向公主道、景觀開揚，另兩間睡房則望向鄰座樓景。值得留意，單位其中一間睡房採雙門設計，戶主可按情况開關，靈活地將浴室當客廁或套廁。

6660呎「巨無霸」設室內泳池

可留意是，項目設有26個特色戶，其中第1座27至29樓連天台A室屬「巨無霸」三層複式大戶、8房間隔，實用面積達6660方呎、連1615方呎天台及112方呎平台，最特別的是28樓設有室內泳池，單位更設迴旋樓梯及獨立升降機，媲美山頂大屋。

會所設室內泥地網球場

至於住客會所，室內連戶外園林共佔地約6萬方呎，除室內外泳池、宴會室、健身室等，亦有桑拿房、按摩池，以及本港住宅罕見的室內泥地標準網球場。相關設施均需定期保養及管理，項目每方呎管理費約6元。

■有片睇

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