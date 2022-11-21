經濟
馬泰陽

投資策略

馬泰陽：僧多粥少 只留巿場精英

【明報專訊】世界盃本月開鑼，恒指反彈後回穩，被認為是「世界盃魔咒」再現。近日港股走勢看似回暖，受惠美國10月通脹低於預期，以及內地與本港放寬防疫等消息刺激，恒指由低位反彈，不過投資者情緒尚未平復，畢竟美國聯儲局未完全停止加息，中美關係仍然處於緊張狀態，股市回升僅為樓市帶來輕微刺激。據香港置業前線分行所錄得的數字顯示，綜合前一周（11月7日至13日)全港20大主要屋苑二手買賣錄40宗二手成交，按周增加兩成半，不過實際上僅增加約8宗二手買賣。

疫情肆虐及加息周期等負面因素夾擊，對經濟影響逐漸浮現，樓市未見曙光。從數據可見，今年樓價已經擴大至雙位數跌幅，為2008年後最大跌幅，但暫時未能帶動成交量上升。

今年本港樓市下跌已成定局，二手樓價累跌約一成，變相二手供應及選擇增加，蝕讓放盤主要是部分心急二手業主睇淡後市「減磅」沽貨或個別移民盤，情願蝕讓亦要出貨。

疫情已嚴重打擊多個行業，近日政府雖然分段放寬防疫措施，但似乎未像以往般迅速起到提振作用。歷屆世界盃期間，香港樓股市表現較遜色，「世界盃魔咒」今年會否再現仍是未知之數，不過樓市成交「僧多粥少」，舖海戰及人海戰已不合時宜，加上網上搵樓已成趨勢，地產代理行業「瘦身」削分行減成本在所難免，但信留下來的必然是市場中精英。

世界盃各隊打入世界盃隊伍都以最佳狀態出戰，法國上屆世界盃奪冠，今年能否衛冕要拭目以待，好比地產代理行業淘汰戰，能否衝破障礙突圍而出才是致勝關鍵，我相信「Nothing is impossible」，擁有堅定的意志和永不放棄的精神，定能贏到最後。

香港置業營運總監及九龍區董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]

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