陳永傑：增房屋土地 須快馬加鞭

同期當中已批出土地可隨時動工的單位數目有1.7萬個，現樓貨尾單位1.5萬個，以及未售樓花6.3萬個。數據又顯示，截至9月底止，上季施工量有1400個單位，按年上升1倍，按季急上升2.5倍。期內落成量有4500個單位，按年上升約1倍，按季上升近13%。

今年首3季施工量有5600個單位，按年減少22%；落成量有1.66萬個，按年升48%。

首3季落成量已多過去年全年的1.44萬個。經濟如果回復正常狀况，私樓仍是供不應求。行政長官李家超在新一份施政報告中指出，會增加建設房屋的土地供應，「根據《長遠房屋策略》最新推算，未來10年私營房屋需求為12.9萬個單位。我們會以此為基本目標，在未來5年準備好可興建不少於7.2萬個私營房屋單位的土地，通過賣地及鐵路物業發展推出市場，再加上市區重建局及其他私人發展項目，整體供應將多於估算需求。」

為主導土地供應，政府會物色更多土地以照顧需求並增加土地儲備，包括通過新一輪「綠化地帶」研究和《農業優先區顧問研究》釋放的可發展土地。

筆者見到政府已致力令香港經濟復常，只要能夠做出成績，樓市購買力將會恢復。此外，美國通脹率經已回落，加息力度減少，有利全球樓市。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]