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2022年11月21日星期一
蔡金強 奧陸之聲
投資策略
施政報告一個月 居屋估價九成跌 康山花園低層單位按月挫逾11%最勁
海怡兩房估價月跌6% 私宅最傷
澐璟3房連車位5101萬沽 跑道區新高價
本月物業買賣料3700宗 近4年新低
薈臻1房560萬沽 業主料損手兩成
世界盃開鑼 信和3商場免費播足64場賽事
滴灌通投資小店 轉售收入分成合約 加速資金回籠 李小加：明年規模料達1.7萬店
「收入分成」非股非債 資金精準引入小微企業
KidZania選址11 Skies 攻灣區短途客
金融時報：小紅書估值較去年最多削半
達美樂披薩中國特許經營商通過上市聆訊
招金礦業獲母企增持最多2%股份
FTX審查全球資產 冀出售重組業務
富蘭克林鄧普頓Jonathan Curtis：吼優質科技股 微軟無懼經濟衰退
數碼化轉型十大投資主題
瑞士嘉盛Philipp Bartschi：內地明年經濟好轉 港股始可續升
凌雄科技收入增長快 京東持股 主營業務毛利率低 IT服務成亮點
豐盛服務擬攻內地建設 開發方案 迎碳中和新增需求
加強合規內部審核 免墮反競爭法網
定存欠彈性 富途籲投資低風險資產
陳茂波：力爭入RCEP拓與東盟經貿
網上眼球追蹤測試平台 助省成本
目標兩年後 擁100機構客戶
環球經濟數據
金子：大行績後唱好 阿里購25483
張兆聰：資金炒落後 冷吼寶尊電商
徐風：加密貨幣爆風暴 無Fed put托巿
張兆聰：台積電非炒股 買入要有耐性
伍禮賢：領展受惠消費改善 目標60元
潘啓才：投資物業要看長線 莫過分悲觀
謝偉銓：達至「零廢堆填」 政府還需努力
借20萬稅貸 年息最低2.01厘
沈永年：珠海金海特大橋明年通車
畢馬威中國：內地貨幣政策仍有空間提振經濟
陸振輝：生活作息健康 保持年輕力量
林嘉文：歐元英鎊存隱憂 後市料受壓
溫傑：利用ETF捕捉科技股機遇
陳大為：要smart manufacturing 也要smart farming
陸振球：封面效應 虛幣或逆轉挾升
陸振球：股神押注不會爆台海戰爭
林少陽：中港未來或傾向價值型投資
技術取勝：香港小輪突破下降軌
李聲揚：先買後付應用廣泛 前景可觀
蔡金強：白頭奸雄拜登：現代司馬懿
徐家健：馬斯克的午餐經濟學
艾雲豪：虎小子和富小子的抉擇
李順威：全球加息政策現分歧
何啟聰：資金反手做淡 阿里熊69841
瑞銀亞洲：失守18000關 恒指熊50539
摩根大通亞洲：憧憬周五業績 美團購23476
周顯：「持牌」未必是持有牌照
王弼：巴菲特入股台積電跟得過
曾淵滄：勿錯過教育科網股大轉勢機會
湯文亮：千祈唔好干涉別人家事
陳永傑：增房屋土地 須快馬加鞭
廖偉強：樓巿最壞時刻漸過
布少明：跌市「滾雪球」 經濟易「雪崩」
馬泰陽：僧多粥少 只留巿場精英
傲玟屆現樓 私人升降機大堂私隱高
海堤灣畔均呎1.2萬 重返兩年前
內地居民退休後少持續投資
蔡金強：白頭奸雄拜登：現代司馬懿
【明報專訊】上周市場繼續激烈震盪，如果在市場裏的投資者，應該有強烈的坐過山車感覺。很不舒服，看來想做好投資，一顆超穩定的大心臟是一大要素，可能比眼光好還重要。
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