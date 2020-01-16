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投資策略

溫傑：利用ETF捕捉科技股機遇

【明報專訊】恒指上周三一度升至最高18414點，與10月31日的低位14597點比較，短短半個月升幅達3817點，表現超出預期。由於市場初步消化利好因素，包括聯儲局放緩加息步伐及內地放寬檢疫安排等消息，上周末段恒指走勢轉趨反覆，最終收報17992點，雖然未能守穩萬八點水平，但上周恒指升幅達3.8%。展望近日的反彈浪或未完結，只是短線進一步的上升空間或相對有限，不排除後市有機會先行回調。首個支持水平為17368點至17518點的上升裂口；另一個重要水平則為約17000點（50天線及整數心理關口）。未來投資者要繼續留意中美經濟數據及企業盈利，俄烏危機的變化亦同樣值得關注。

市場續炒作儲局轉向

早前我們提到美股正受惠「聯儲局轉向交易」（Fed Pivot Trade），即市場因憧憬當局減慢加息而積極入市，從而推升近期港美股市表現，本周會跟進美國最新通脹數據及貨幣政策預期。繼前星期公布的消費者物價指數（CPI）低於預期外，最新生產者物價指數（PPI）亦印證通脹壓力有所減緩。10月份PPI上升 0.2%，低於預期的0.4%；按年計則增長8%，亦低於9月份8.4%的增長率。隨着中期選舉結束，配合通脹數據持續回落，預期12月聯儲局將只會加息50點子，Fed Pivot Trade有望延續。

惟與此同時，大家要留意聯儲局官員的講話。上星期聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，雖然聯儲局已連番加息，但暫時對遏抑通脹的效用似乎有限，反映利率仍未達到令經濟收緊的水平，認為需要調高到最少5厘至5.25厘，最高更可能要達到7厘。另外，三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）則排除暫停加息的可能。有關言論一方面有機會為短期港美市况帶來波動，亦印證我們「slower and longer」的觀點：短期美國或減低加息力度，惟有機會延長加息周期，令最終息率水平高於部分投資者預期。換句話說，現時的利率展望有利短期股市表現，只是中長線股市仍受累利率走勢未明朗，恐怕會成為明年的潛在負面因素。

內地方面，10月份「三頭馬車」經濟數據全遜預期，工業增加值按年增長5%，低於市場預期升5.3%；而首10月固定資產投資按年漲5.8%，增速亦低於市場預期的5.9%。值得留意的是社會消費品零售，按年下跌0.5%，遠較市場估計的上升0.7%為差，是繼5月後再次出現負增長。受惠投資者預期中央將加碼經濟政策，加上市場氣氛好轉，相關數據未有明顯影響港股表現。投資者需要持續關注內地疫情變化及經濟表現，若回升速度欠佳，市場將下調經濟展望及企業盈利預測，不利近日已大幅回升的港股後市。

騰訊各分部業績均見改善

今個星期的個股部分，會先分析騰訊（0700）的最新業績。集團公布截至今年9月底止第三季業績，第三季收入為1400.9億元人民幣，按年跌 1.6%，按季升4.5%。期內純利為399.4 億元人民幣，按年升1.1%，勝市場預期。以非國際財務報告準則計算的純利則增長1.6%，達322.5億元人民幣。

仔細分析各分部，增值服務業務收入錄727.27億元人民幣，按年跌約3.3%， 按季升1.5%。當中本土市場遊戲收入下降7%至312億元人民幣，符合市場預期；國際市場遊戲收入則增長3%至117億元人民幣。

季內《VALORANT》穩健增長，並成功推出了《幻塔》及擴展於 Miniclip 旗下的遊戲組合。社交網絡收入下降 2%至298億元人民幣，期內視頻號直播服務及音樂付費會員服務的收入增加，部份抵消了音樂直播、遊戲直播及視頻付費會員服務的收入減少。

網絡廣告收入為214.4億元人民幣，跌約4.7%， 按季升15%。當中，社交及其他廣告收入下降1%至189億元人民幣，反映出若干行業廣告需求持續疲軟，幸好視頻號中信息流廣告的需求強勁。金融科技及企業服務收入達448.4億元人民幣，升約3.5%，按季升6.2%。受益於線上及線下商業支付活動的恢復，金融科技服務收入同比增速較上季有所提升。

總體而言，分部業績按季均見改善，成本亦控制得宜，最壞時間或已過去。

3大科技ETF合不同投資者

策略上，除個別個股外，看好大市繼續反彈或傾向投資增長股的投資者，亦可考慮科技股ETF。一方面可分散風險，減少在現時市况下過於偏重單一公司，更可全面捕捉科技股的潛在增值機會，選擇包括大家熟悉的南方東英恒生科技指數ETF（3033）或南方東英恒生科技指數每日槓桿（2x）產品（7226）。留意後者為槓桿產品，會放大指數波幅，只適合進取投資者適度部署。若戰友同時看好中概股，亦可考慮三星中證中國龍網ETF（2812）。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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