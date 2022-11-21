林嘉文：歐元英鎊存隱憂 後市料受壓

最新的美國初領失業救濟人數低於預期，呼應了市場相信美國就業市場仍然穩健的觀點，同樣有利美元氣氛。技術上，由於動能指標正處於超賣狀態，筆者預計美匯指數有機會進一步由現水平反彈，並在短期內重新測試107位置。

另一方面，英國財政大臣亨特（Jeremy Hunt）宣布新的財政計劃，雖然相關計劃應有助英國向謹慎理財的方向邁出積極一步，但因該計劃亦意味英國政府的借貸需求在短期內恐怕仍會居高不下，很可能會先行為英鎊走勢帶來負累，而在計劃公布後英鎊兌美元收市亦出現下跌。此外，英國政府支出減少而稅收增加，均可能加劇經濟前景進一步放緩的風險。有見及此，筆者仍相信英鎊走低的風險較大，維持早前提出看淡英鎊兌美元觀點，短線預料英鎊兌美元仍有機會再度下試1.1790的支持水平。

歐12月或放緩加息步伐

至於歐元方面，除了因為美元反彈外，市場對歐洲央行下月議息時將加息幅度放緩至50個基點的預期升溫，都利淡歐元兌美元表現回吐。值得留意的是，若相關預期成真，將為美元在與歐元的利差上帶來更大優勢。雖然短線歐元兌美元在1.035附近或仍有一定支持，但筆者預期匯價仍有機會下試1.0205的更低位置。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]