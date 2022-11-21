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借20萬稅貸 年息最低2.01厘

【明報專訊】踏入稅季，不少銀行推出優惠貸款利率吸客。一般而言，借貸額愈高，可享的稅貸利率愈低。是次以五家銀行，並以借貸額10萬元、20萬元、50萬元及100萬元作比較。

明報記者 劉敬華

銀行在宣傳稅貸時，一般會以該稅貸可提供的最低實際年利率招徠客戶，五家銀行中，東亞稅季貸款的實際年利率可低至1.32厘，該利率是以借貸額80萬元或以上、每月平息0.07厘、還款期12個月及1000元現金回贈計算，其次為恒生「稅安心」可低至1.62厘，匯豐分期「萬應錢」可低至1.65厘，中銀分期「易達錢」稅季貸款可低至1.68厘，而工銀亞洲個人稅務貸款可低至2.07厘。

虛銀富融推最低1.17厘搶客

若論最低實際年利率，最近大新銀行的交稅「快應錢」的實際年利率更可低至1.18厘，不過此優惠方案的貸款額需介乎1萬至10萬元，還款期為12個月，並需登記出糧戶口，而上述的1.18厘實際年利率，以貸款額7.5萬元、還款期12個月、合資格出糧戶口客戶適用之每月平息0.138厘，以及768元現金回贈計算。

另外，虛擬銀行富融銀行亦就稅季推出優惠，該行的「借住先」分期貸款於優惠期內可享低至1.17厘的實際年利率，但要留意此實際年利率是以貸款額100萬元、還款期12個月及75折減息券計算，若不計75折減息券的實際年利率則為1.56厘。

如向是次選擇的五家銀行借10萬元稅貸、還款期12個月作比較，五家銀行實際年利率介乎2.23厘至6.46厘，最低為東亞稅季貸款息率，最高則為中銀分期「易達錢」稅季貸款。10萬元借貸額的實際年利率差距較其他借貸額大，顯示借貸額愈低，各銀行的稅貸利息有機會出現較大的差距。若借貸額為10萬元或以下，更應貨比三家再作決定。

至於20萬元貸款額，還款期12個月，各稅貸的實際年利率介乎2.01厘至4.51厘，最低的實際年利率同樣來自東亞稅季貸款，其次為恒生「稅安心」可低至3.58厘，最高則來自匯豐分期「萬應錢」。

若借貸額為50萬元，還款期為12個月，五個稅貸計劃中最抵仍是東亞稅季貸款，實際年利率可低至1.78厘，其次為工銀亞洲個人稅務貸款可低至2.57厘，中銀分期「易達錢」稅季貸款可低至2.98厘，恒生「稅安心」可低至3.13厘，而最高則為匯豐分期「萬應錢」的3.6厘。

東亞稅季貸款息率低

若借貸額達100萬元，還款期為12個月，五個稅貸計劃的實際年利率十分接近，介乎1.56厘至2.7厘，最低為東亞稅季貸款的1.56厘，由於此實際年利率並不包括現金回增，意味計入現金回贈後實際年率有可能更低，其次為中銀分期「易達錢」稅季貸款計劃，亦可提供低至1.68厘的實際年利率。

除不同貸款額及還款期的實際年利率會有所不同外，部分銀行的同一稅貸計劃會向不同級別的客戶提供不同的實際年利率，以借50萬元分12個月還款為例，工銀亞洲個人稅務貸款會向現有客戶提供2.57厘的實際年利率，而向一般客戶則提供2.79厘的實際年利率；恒生「稅安心」會向該行私人銀行、Signature優卓理財及優越理財客戶提供3.13厘的實際年利率，而向其他客戶則提供3.58厘的實際年利率。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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