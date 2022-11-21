經濟

加強合規內部審核 免墮反競爭法網

【明報專訊】最近機電工程業界，對業內龍頭安樂工程（1977）因為捲入反競爭官非向港府支付1.5億元巨額罰款，引起業界轟動及注視。向來積極參與機電工程競標的豐盛生活服務（0331）表示，他們已着手做好合規及加強內部審核以避免「中招」。同時，他們投標時亦注重避免以不合理的低價競標，減低風險。

拒不合理低價競標 減低風險

在規避反競爭的風險方面，豐盛生活服務執行董事孫強華強調，集團內部已訂立風險管理措施，該等措施更覆蓋到網絡安全的層次及更細微的地方。他本身亦出任風險管理委員會主席，帶領部門及業務單位，制訂策略及目標，並定期開會檢視。最終由公司及部門、風險管理委員會及內部監控3個層次，着手做好風險管理。首席執行官潘樂祺補充，在競爭法未立法前，集團已經着手制訂既定工作流程，涵蓋投標、採購及分判領域，達到符合標準作業流程。同時在業務營運上，會確定既定工作流程、負責人員，每張標書均由一經理層級人員出任項目總監跟進，務求不會犯錯。

潘樂祺續稱：「機電工程行業無疑在兩年前陸續面對社會運動事件、以至出現疫情，業內有人低價競投，豐盛反而沒有參與惡性競爭，事隔兩年，已見該等低價中標者陸續面對後果。」他期望這些低價競投所造成的影響過去。隨着第五波疫情過去，冀機電工程業界迎來更多工程項目及參與。

相關字詞﹕孫強華 潘樂祺 豐盛生活服務 安樂工程

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