瑞士嘉盛Philipp Bartschi：內地明年經濟好轉 港股始可續升

反彈已完成大部分 現追入太遲

他被記者問及，恒指已從上月31日低位14,597點回升近兩成，後市是否仍有上升空間？Bartschi表示，恒指近日的確表現強勁，這是從上月底非常差勁的投資氣氛中恢復過來，當時很多外國投資者均希望沽清中國股票離場。

Bartschi認為，由於目前港股市場氣氛已不如上月底般悲觀，反映是次反彈或已完成大部分，現時才追入短炒或已太遲：「過去3星期大家都在尋找好消息，而事實上，中國政府也公布很多利好政策，令股市上升動力持續，但假如將來沒有更多利好消息的話，我擔心股市上升動力便會消減。我覺得市場正在等待內地放寬防疫政策、經濟重拾增長動力的真憑實據，而我相信這在明年才會出現，屆時港股才會出現更強勁的反彈」。

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