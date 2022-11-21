經濟
封面故事

數碼化轉型十大投資主題

【明報專訊】富蘭克林科技基金基金經理 Jonathan Curtis指出，在未來一段長時間，向數碼化轉型（digital transformation）仍然會是美國科技股的最大投資主題，當中包括10個細分主題，而人工智能/機器學習及分析是十分重要的細分主題，受惠的晶片股Nvidia（美：NVDA）亦是旗下基金10大持股之一。

在《Money Monday》第56期封面故事，富蘭克林鄧普頓Jonathan Curtis透露，他在挑選美國科技股時十分重視商業模式，看好在互聯網平台擁有眾多用戶的科技股：「一個成功的互網聯平台對其用戶有很強的黏性，則是說，用戶一旦使用該平台後，便會成為習慣，要轉用其他平台將會非常麻煩，甚至相當痛苦。科技股擁有客戶眾多及具黏性的互聯網平台後，便可以掌握大量數據，了解客戶需要哪些產品或服務；通過大數據的處理，可以知道如何可以即時為客戶提供更好的產品或服務。亞馬遜（美：AMZN）旗下的雲計算服務、Google的搜索引擎，以及微軟（美：MSFT）提供的Office 365辦公室軟件，均符合上述條件」。

由上述報道見報至今，亞馬遜、Google母公司Alphabet（美：GOOGL）及微軟等三大美國互聯網平台股的股價，過去76個月分別勁升1倍多至3倍多（見圖），可見Curtis上述分析靠譜。

在是次專訪中，記者請教Curtis未來一段長時間美國科技股有何投資新趨勢。

Curtis認為，一個不可逆轉的大趨勢，是不論個人、企業或政府，均要向數碼化轉型，當中，包括10個細分主題：

（1）人工智能/機器學習及分析（AI / Machine Learning & Analytics）——大規模地分析及應用數據；

（2）新零售（New Commerce）——零售商在線上及線下更好地服務客戶；

（3）媒體向數碼轉型（Digital Media Transformation）——元宇宙、雲端遊戲、短視頻等創作者經濟興起；

（4）雲端及軟件即服務（Secure Cloud & SaaS）——應用雲端等科技在全球低成本地開展數碼業務；

（5）未來的工作環境（Future of Work）——以科技聯繫僱員

（6）網絡安全（Cyber Security）——保障用戶及企業獲得良好的數碼體驗

（7）物聯網及第五代流動電話（IoT & 5G）——商業機構更好地應用數據及提供更好的流動電話網絡；

（8）電動化及自動化（Electrification & Autonomy）——在工業生產上大規模應用電動化及自動化；

（9）顧客數碼契合（Digital Customer Engagement）——更有效地與潛在客戶認識及溝通；

（10）金融科技及數碼支付（FinTech and Digital Payments）——更好地了解服務客戶，應用虛擬資產，可以令金融系統連接至額外逾10億人

人工智能機器學習屬重要新科技

Curtis分析，人工智能/機器學習及分析是十分重要的細分主題，因為其它細分主題往往需要應用到該新科技。

Curtis續說，由於人工智能/機器學習及分析須以電腦來進行，而每部電腦均必須內置晶片，故此他亦投資了不少晶片股，富蘭克林科技基金的10大持股，便包括在人工智能/機器學習及分析領域領先的晶片股Nvidia。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕放寬防疫政策 瑞士嘉盛銀行首席投資總監Philipp Bartschi 人工智能 數碼化轉型 富蘭克林科技基金基金經理 Jonathan Curtis

上 / 下一篇新聞

施政報告一個月 居屋估價九成跌 康山花園低層單位按月挫逾11%最勁
施政報告一個月 居屋估價九成跌 康山花園低層單位按月挫逾11%最勁
海怡兩房估價月跌6% 私宅最傷
海怡兩房估價月跌6% 私宅最傷
澐璟3房連車位5101萬沽 跑道區新高價
澐璟3房連車位5101萬沽 跑道區新高價
本月物業買賣料3700宗 近4年新低
本月物業買賣料3700宗 近4年新低
薈臻1房560萬沽 業主料損手兩成
薈臻1房560萬沽 業主料損手兩成
世界盃開鑼 信和3商場免費播足64場賽事
世界盃開鑼 信和3商場免費播足64場賽事
滴灌通投資小店 轉售收入分成合約 加速資金回籠 李小加：明年規模料達1.7萬店
滴灌通投資小店 轉售收入分成合約 加速資金回籠 李小加：明年規模料達1.7萬店
「收入分成」非股非債 資金精準引入小微企業
「收入分成」非股非債 資金精準引入小微企業
KidZania選址11 Skies 攻灣區短途客
KidZania選址11 Skies 攻灣區短途客
金融時報：小紅書估值較去年最多削半
金融時報：小紅書估值較去年最多削半
達美樂披薩中國特許經營商通過上市聆訊
達美樂披薩中國特許經營商通過上市聆訊
招金礦業獲母企增持最多2%股份
招金礦業獲母企增持最多2%股份
FTX審查全球資產 冀出售重組業務
FTX審查全球資產 冀出售重組業務
富蘭克林鄧普頓Jonathan Curtis：吼優質科技股 微軟無懼經濟衰退
富蘭克林鄧普頓Jonathan Curtis：吼優質科技股 微軟無懼經濟衰退
瑞士嘉盛Philipp Bartschi：內地明年經濟好轉 港股始可續升
瑞士嘉盛Philipp Bartschi：內地明年經濟好轉 港股始可續升
凌雄科技收入增長快 京東持股 主營業務毛利率低 IT服務成亮點
凌雄科技收入增長快 京東持股 主營業務毛利率低 IT服務成亮點
豐盛服務擬攻內地建設 開發方案 迎碳中和新增需求
豐盛服務擬攻內地建設 開發方案 迎碳中和新增需求
加強合規內部審核 免墮反競爭法網
加強合規內部審核 免墮反競爭法網
定存欠彈性 富途籲投資低風險資產
定存欠彈性 富途籲投資低風險資產
陳茂波：力爭入RCEP拓與東盟經貿
陳茂波：力爭入RCEP拓與東盟經貿
網上眼球追蹤測試平台 助省成本
網上眼球追蹤測試平台 助省成本
目標兩年後 擁100機構客戶
目標兩年後 擁100機構客戶
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行績後唱好 阿里購25483
金子：大行績後唱好 阿里購25483
張兆聰：資金炒落後 冷吼寶尊電商
張兆聰：資金炒落後 冷吼寶尊電商
徐風：加密貨幣爆風暴 無Fed put托巿
徐風：加密貨幣爆風暴 無Fed put托巿
張兆聰：台積電非炒股 買入要有耐性
張兆聰：台積電非炒股 買入要有耐性
伍禮賢：領展受惠消費改善 目標60元
伍禮賢：領展受惠消費改善 目標60元
潘啓才：投資物業要看長線 莫過分悲觀
潘啓才：投資物業要看長線 莫過分悲觀
謝偉銓：達至「零廢堆填」 政府還需努力
謝偉銓：達至「零廢堆填」 政府還需努力
借20萬稅貸 年息最低2.01厘
借20萬稅貸 年息最低2.01厘
沈永年：珠海金海特大橋明年通車
沈永年：珠海金海特大橋明年通車
畢馬威中國：內地貨幣政策仍有空間提振經濟
畢馬威中國：內地貨幣政策仍有空間提振經濟
陸振輝：生活作息健康 保持年輕力量
陸振輝：生活作息健康 保持年輕力量
林嘉文：歐元英鎊存隱憂 後市料受壓
林嘉文：歐元英鎊存隱憂 後市料受壓
溫傑：利用ETF捕捉科技股機遇
溫傑：利用ETF捕捉科技股機遇
陳大為：要smart manufacturing 也要smart farming
陳大為：要smart manufacturing 也要smart farming
陸振球：封面效應 虛幣或逆轉挾升
陸振球：封面效應 虛幣或逆轉挾升
陸振球：股神押注不會爆台海戰爭
陸振球：股神押注不會爆台海戰爭
林少陽：中港未來或傾向價值型投資
林少陽：中港未來或傾向價值型投資
技術取勝：香港小輪突破下降軌
技術取勝：香港小輪突破下降軌
李聲揚：先買後付應用廣泛 前景可觀
李聲揚：先買後付應用廣泛 前景可觀
蔡金強：白頭奸雄拜登：現代司馬懿
蔡金強：白頭奸雄拜登：現代司馬懿
徐家健：馬斯克的午餐經濟學
徐家健：馬斯克的午餐經濟學
艾雲豪：虎小子和富小子的抉擇
艾雲豪：虎小子和富小子的抉擇
李順威：全球加息政策現分歧
李順威：全球加息政策現分歧
何啟聰：資金反手做淡 阿里熊69841
何啟聰：資金反手做淡 阿里熊69841
瑞銀亞洲：失守18000關 恒指熊50539
瑞銀亞洲：失守18000關 恒指熊50539
摩根大通亞洲：憧憬周五業績 美團購23476
摩根大通亞洲：憧憬周五業績 美團購23476
周顯：「持牌」未必是持有牌照
周顯：「持牌」未必是持有牌照
王弼：巴菲特入股台積電跟得過
王弼：巴菲特入股台積電跟得過
曾淵滄：勿錯過教育科網股大轉勢機會
曾淵滄：勿錯過教育科網股大轉勢機會
湯文亮：千祈唔好干涉別人家事
湯文亮：千祈唔好干涉別人家事
陳永傑：增房屋土地 須快馬加鞭
陳永傑：增房屋土地 須快馬加鞭
廖偉強：樓巿最壞時刻漸過
廖偉強：樓巿最壞時刻漸過
布少明：跌市「滾雪球」 經濟易「雪崩」
布少明：跌市「滾雪球」 經濟易「雪崩」
馬泰陽：僧多粥少 只留巿場精英
馬泰陽：僧多粥少 只留巿場精英
傲玟屆現樓 私人升降機大堂私隱高
傲玟屆現樓 私人升降機大堂私隱高
海堤灣畔均呎1.2萬 重返兩年前
海堤灣畔均呎1.2萬 重返兩年前
內地居民退休後少持續投資
內地居民退休後少持續投資