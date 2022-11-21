經濟

金融時報：小紅書估值較去年最多削半

【明報專訊】外媒報道小紅書估值遭腰斬。據《金融時報》引述消息人士報道，內地電商和社交平台小紅書於私募市場的最新估值介乎100億至160億美元（約782億至1251億港元），較去年的200億美元（約1564億港元）最多跌五成。消息人士又透露，小紅書一名主要投資者在上月尋求以140億美元的估值出售股份。

最新估值介乎100億至160億美元

報道指出，隨着風險資本減少，且透過IPO增加現有投資或收購的前景黯淡，小紅書等科技公司遭到投資者沽貨，以至估值重挫，主要因中國監管機構在過去兩年大力出手整頓科網巨企， 對其施加壓力。

有「中國版Instagram」之稱的小紅書成立約9年，為近年受惠社交媒體而興起的科網，過去曾得到不少科網巨頭青睞，如阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）都是投資者之一，其核心收入主要來自廣告。綜合多方報道，小紅書早在2021年年尾便傳出有意赴美上市，但受中美局勢緊張，美國加緊對中概股的會計審查，中方亦收緊含有大量用戶資料的科網企業安全守則，如掌握超100萬用戶個人信息的企業赴國外上市，必須向網信辦申報網絡安全。其後便傳出小紅書放棄美國IPO，改赴香港上市。

相隔近兩年，小紅書首席財務官（CFO）楊若於今年9月因家庭為由宣布離職。不少分析指出，對現階段小紅書而言，CFO主要工作就是為上市作準備，若CFO離職或意味小紅書近期上市無望，或將再換另一方式上市。

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